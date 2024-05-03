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美日澳菲強化南、東海聯合巡弋 反制中方武力破壞穩定

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部長奧斯丁。(美聯社)
美國國防部長奧斯丁。(美聯社)

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）2日在夏威夷與澳洲、日本和菲律賓的防長分別舉行雙邊及多邊會談，確認要深化合作應對中國大陸在南海的行動；美日澳三方聯合聲明重申，強烈反對中方在南海與東海透過武力改變現狀的企圖，強調台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

這是美日菲澳防長第二次舉行聯合會議，這四國上月在南海首次舉行聯合海上軍演。

時代雜誌（TIME）報導，五角大廈官員私下將美日澳菲的新興區域夥伴關係稱為「任務小隊（Squad）」，指這些行動目標在對抗發生在亞洲的脅迫和侵略行動，並增加彼此軍隊的互操作性，在面對衝突時能有更有效的合作。

官員表示，四方小組目標在未來幾個月和幾年內執行更多聯合巡弋，以及這些巡弋能提升軍力。

奧斯丁表示，希望美日菲澳四國能舉行更多海上演習與活動，並向菲律賓提供協調一致的安全援助，來強化互操作性，並幫助菲律賓實現國防現代化的目標。

美菲上月27日首次在南海爭議島礁費信島舉行大型聯合軍演，中國大陸海警船30日在南海朝菲律賓海防隊及漁業局公務船隻噴射強力水柱，中菲衝突再度升高。

奧斯丁說，美國向包含北京在內的所有人明確表示，這類行為不負責任，置菲律賓船員於危險境地，導致人員受傷、財產受損。

美日澳三方聯合聲明表示，強烈反對中華人民共和國在南海及東海，任何透過武力片面改變現狀的企圖，包含在南海採取令人擔憂和破壞穩定的作為，例如不安全的海上及空中遭遇行動，要求海岸警衛隊或民兵採取危險行動，干擾日常作業或探勘活動。

此外，聯合聲明提到，美日澳三國強調台海和平穩定的重要性，並呼籲以和平方式解決兩岸議題。

奧斯丁 澳洲 五角大廈

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