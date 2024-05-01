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傅聰抨擊美濫用否決權：巴勒斯坦人流離失所是人類良知的傷口

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表團大使傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)
中國常駐聯合國代表團大使傅聰。 (取自中國常駐聯合國代表團網站)

中國常駐聯合國代表團大使傅聰在當時時間5月1日在聯合國大會關於否決權使用會議上發言猛烈抨擊美國在巴以問題上一再濫用否決權。他說，在巴以問題上，美國已經數十次使用否決權。美國頑固從自身利益和地緣政治算計出發，一再濫用否決權，這不是負責任大國應有的擔當。他並喊話以色列放棄對拉法的進攻計劃。

傅聰表示，巴以衝突延宕70多年，一代巴勒斯坦人民失去家園、顛沛流離失所，這是人類良知的傷口。獨立建國是巴勒斯坦人民的長期夙願，正式加入聯合國是這段歷史進程的關鍵一步。美國用否決無情地擊碎了巴勒斯坦人民數十年的夢想，中方對此感到非常失望。

他說，巴勒斯坦早在2011年就正式提出申請，由於個別國家的反對，安理會當時的行動被擱置。這13年裡，「兩國方案」的政治前景不斷被侵蝕損害，巴勒斯坦人民所遭受的苦難不斷增加。在這樣的情況下，接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，讓巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，為落實「兩國方案」提供國際保障，是國際社會刻不容緩的責任。

傅聰表示，在巴以問題上，美國已經數十次使用否決權。本輪加薩衝突爆發以來，美方就已經5次行使否決，其中4次阻止加薩停火，這次又獨家阻止巴勒斯坦正式加入聯合國。美國頑固從自身利益和地緣政治算計出發，一再濫用否決權，這不是負責任大國應有的擔當。

他表示，希望美國真正秉持客觀公正立場，加入國際社會的正義行動，為平息加薩戰火、緩解人道災難發揮應有的建設性作用。

傅聰並對以色列喊話，他說，目前，加薩戰火持續，人道災難前所未有。我們敦促以色列立即停止一切軍事行動，放棄對拉法的進攻計劃，立即開放全部陸路過境點，保障人道物資快速、安全、大規模准入，為聯合國人道機構運輸分發物資提供應有便利。

他指出，落實「兩國方案」是解決中東問題的根本出路。中方呼籲加大國際外交努力，重振「兩國方案」政治前景。中國支持安理會儘早再次審議巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請，希望個別國家不要繼續為此設下障礙。而中國將繼續為實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，巴以兩國和平共處，中東地區持久和平作出不懈努力。

巴勒斯坦 聯合國 加薩

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