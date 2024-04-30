我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

南加男搶劫取款機 落網時在玩老虎機

無視停火協議 內唐亞胡態度堅決：以軍一定會攻拉法

編譯徐榆涵／即時報導
以色列總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩南部拉法市發動地面攻勢。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩南部拉法市發動地面攻勢。(美聯社)

正值以哈停火協議出現曙光之際，以色列總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩南部拉法市發動地面攻勢。

內唐亞胡4月30日在在耶路撒冷會見人質和陣亡士兵的家屬代表時說，當局不可能在實現所有目標之前停止戰爭，重申將進入拉法，並消滅在當地的哈瑪斯營，以取得「全面勝利」。

本周在埃及開羅舉行的以哈會談被外界視為挽救外交解決方案以釋放以色列人質以及暫停或終結戰爭的最後機會。

以方原定4月30日派代表團到開羅，進一步討論停火談判問題，但有消息指出，在哈瑪斯對以色列最新提案做出答覆前，以方不會派代表團前往開羅就停火協議進行談判。

美國國務卿布林肯在飛往以色列前在約旦發表演說，稱「重點」是改善加薩的人道主義局勢並達成停火協議，讓以色列人質回家。並指以色列提出了「強而有力的建議」，並呼籲哈瑪斯做出回應。

布林肯說，「不再有任何延誤。別再找藉口。現在是時候採取行動。我們希望這項協議能在未來幾天達成。」

華府先前已要求以色列，進攻拉法市須有保護平民的方案。美國國務院發言人表示，至今尚未見到可以回應華府關注的方案。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

日本外來種山羌大量繁殖跨縣界 茨城縣下達獵捕令

下一則

烏克蘭98歲老婦「拄拐杖穿拖鞋」走10公里 只為離開俄國占領區

延伸閱讀

路透：國際刑事法院調查加薩戰爭罪 已取得醫護證詞

路透：國際刑事法院調查加薩戰爭罪 已取得醫護證詞
中國外交部證實：法塔及哈瑪斯代表應邀赴京磋商

中國外交部證實：法塔及哈瑪斯代表應邀赴京磋商
國際刑事法院擬逮捕以色列高層 美國會議員揚言報復

國際刑事法院擬逮捕以色列高層 美國會議員揚言報復
哈馬斯稱停火協議「沒大問題」 布林肯指「內容慷慨」勸接受

哈馬斯稱停火協議「沒大問題」 布林肯指「內容慷慨」勸接受

熱門新聞

日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
美國日前已向烏克蘭交付射程300公里的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，烏克蘭證實已取得這款射程300公里的飛彈；圖為ATACMS遠程飛彈發射的資料照。（美聯社）

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏 提醒MGM-140「不是魔彈」

2024-04-26 02:29
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
巴勒斯坦民防部21日從他們口中的納瑟醫院內部一處亂葬崗取出50具遺體。歐新社

美籲調查加薩走廊醫院亂葬崗 以軍反問：調查什麼？

2024-04-27 12:33

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
規模大到引發國安考量 國會議員想拆分「聯合健保」

規模大到引發國安考量 國會議員想拆分「聯合健保」