無視停火協議 內唐亞胡態度堅決：以軍一定會攻拉法

以色列總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩南部拉法市發動地面攻勢。(美聯社)

正值以哈停火協議出現曙光之際，以色列 總理內唐亞胡誓言，無論以色列是否與哈瑪斯 達成停火和釋放人質協議，以軍都將對加薩 南部拉法市發動地面攻勢。

內唐亞胡4月30日在在耶路撒冷會見人質和陣亡士兵的家屬代表時說，當局不可能在實現所有目標之前停止戰爭，重申將進入拉法，並消滅在當地的哈瑪斯營，以取得「全面勝利」。

本周在埃及開羅舉行的以哈會談被外界視為挽救外交解決方案以釋放以色列人質以及暫停或終結戰爭的最後機會。

以方原定4月30日派代表團到開羅，進一步討論停火談判問題，但有消息指出，在哈瑪斯對以色列最新提案做出答覆前，以方不會派代表團前往開羅就停火協議進行談判。

美國國務卿布林肯在飛往以色列前在約旦發表演說，稱「重點」是改善加薩的人道主義局勢並達成停火協議，讓以色列人質回家。並指以色列提出了「強而有力的建議」，並呼籲哈瑪斯做出回應。

布林肯說，「不再有任何延誤。別再找藉口。現在是時候採取行動。我們希望這項協議能在未來幾天達成。」

華府先前已要求以色列，進攻拉法市須有保護平民的方案。美國國務院發言人表示，至今尚未見到可以回應華府關注的方案。