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國務院證實以軍嚴重侵犯人權 強調非以哈戰爭期間且不在加薩

編譯盧思綸／即時報導
國務院證實以色列5個安全單位在約旦河西岸犯下嚴重侵犯人權行為，不過強調犯行並非發生在以哈戰爭期間，也不在加薩。圖為以軍在約旦河西岸執行突襲任務。(路透)
國務院證實以色列5個安全單位在約旦河西岸犯下嚴重侵犯人權行為，不過強調犯行並非發生在以哈戰爭期間，也不在加薩。圖為以軍在約旦河西岸執行突襲任務。(路透)

英國衛報報導，美國國務院證實以色列5個安全單位，4個隸屬國防軍、1個是警察部門，在約旦河西岸犯下嚴重侵犯人權行為，不過強調犯行並非發生在以哈戰爭期間，也不在加薩。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，經過仔細調查發現，5個以色列單位對嚴重侵犯人權負有責任，「所有這些事件都發生在（2023年）10月7日（以色列遇襲）以前，而且都不是在加薩」。

另外，巴特爾說，其中4個單位已經有效糾正違規，接下來將繼續與以色列政府協商第5個單位「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）的違規行為。

以色列國防軍轄下「猶太永恆營」部分來自約旦河西岸屯墾者，根據逾1名美國官員說法，儘管已警示「猶太永恆營」注意侵權行為，該單位依舊沒有採取任何顯著補救措施，而以色列政府律師幾個月來一直對該問題信函置之不理。

本月稍早美國即將根據萊希法（Leahy Law）祭出制裁，不過以色列政府律師聯繫華府，強調根據美以在2018年簽署為期10年的軍事關係備忘錄，美方應該給予以色列更多時間回應其調查結果。

萊希法禁止美國政府資助、支援違反人權的外國軍警組織，一旦遭美國政府以萊希法制裁，部隊將無法接受任何來自美國的軍事援助和訓練。

目前以色列同時面臨國際刑事法庭和國務院追究可能在以哈戰爭中違反國際人道法的行為。

以色列 國務院 猶太

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