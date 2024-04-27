我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州小商家添購安全設備防盜 最高可抵稅6000元

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

日國民調查出爐 87％日人稱中是「威脅」：應對釣魚台採強硬姿態

記者陳湘瑾／即時報導
日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果。(路透)
日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果。(路透)

日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果，對於中國的外交應重視之處，多數受訪者提到，對中國船隻駛入釣魚台周邊領海應「繼續採取強硬姿態」，之後依次是「確保地區及國際社會的和平與穩定」以及「撤銷中國對日本產食品的進口限制」。

日本共同社報導，中國海警局船隻27日凌晨5點相繼駛入稱釣魚島周邊日本領海，直到當天早上9點才離開，是中國公務船連續3天駛入釣魚台周邊領海，為今年第13天。

共同社引述第11管區海上保安總部公告，中國船隻跟隨日本船隻航行，海保巡邏船要求其駛離領海。相關人士透露，該日本船隻是為調查釣魚台環境的沖繩縣石垣市調查船。

據法國國際廣播電台報導，中國於2023年8月以日本向海洋排放核處理水為由，全面禁止日本水產品進口，使日本向中國的食品出口受到劇烈打擊，迫使日本將在中國建立的出口與食品加工產業鏈遷移他國，在經濟發展上和中國「脫鉤」。

日本經濟新聞今年2月的調查顯示，有74%日本人表示「不喜歡」中國，更有87%的日本人認為中國具有「威脅」。

美國之音引述曾代表日本派駐北京的皇學館大學副教授村上政俊（Masatoshi Murakami）分析，日本政府的外交政策受民意影響的程度很大，當前日本社會對中國負面情緒非常高，同時政府為了應對來自中國的地緣威脅，將國防開支增加一倍，從這些角度來看，岸田政府不太可能採取大刀闊斧的措施來改善日中關係。

日本 釣魚台

上一則

從「爆買」到「爆入學」 日小學外籍學童爆增 東京這地區成新中國城

延伸閱讀

從「爆買」到「爆入學」 日小學外籍學童爆增 東京這地區成新中國城

從「爆買」到「爆入學」 日小學外籍學童爆增 東京這地區成新中國城
日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策
不僅是富士山 日本對「觀光公害」出手 這處景點也被設柵欄

不僅是富士山 日本對「觀光公害」出手 這處景點也被設柵欄
日本小鎮受夠遊客沒規矩 富士山熱將架網遮住

日本小鎮受夠遊客沒規矩 富士山熱將架網遮住

熱門新聞

現年75歲的英國國王查理三世今年2月宣布罹患癌症，但始終未透露是何種癌症或其他細節。(歐新社)

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

2024-04-26 11:36
東京迪士尼樂園。(中央社)

日1家3口靠股東優待免費吃喝玩樂7年：堅持到人生結束

2024-04-19 14:59
患有WILD罕見病的13歲女孩在英國手術後得到治癒，成為此病全球首例被治癒的病例。(截取自X@UHNM_NHS)

這罕見病全球只有21人患 華裔女孩成首位治癒者

2024-04-24 16:00
日本富山市極東製藥商旗下的知名腸胃藥「正露丸」遭控檢測報告長年造假。(取自極東官網)

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

2024-04-26 23:50
示意圖。(取自123RF)

他重溫34年前街景見老爸開車 還揪出副駕「驚人秘密」

2024-04-25 16:08
梅根（右）很早就說過跟凱特之間不用只能對立。（路透資料照片）

網友看膩宮鬥了？「梅根與凱特和平共處」成為新流行

2024-04-20 11:29

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式
咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應