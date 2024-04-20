中東地區鬆一口氣 BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

BBC報導伊朗以色列此波互打應已落幕。圖為伊朗民眾上街支持政府反擊以色列。（歐新社）

伊朗 聲稱19日擊落3架無人機，此外未承認有其他傷亡或經濟損失，以色列 方面也惦惦不吭聲，令外界霧裡看花。BBC報導，如此低調冷處理似乎代表兩國此次互打已落幕。

報導指出，有關以色列19日究竟動用哪些武器以及造成多少損害，各方說法仍然矛盾不清，美國官員指稱以國發射飛彈，但伊朗官員稱中部軍事重地伊斯法罕省和西北部大布里士的襲擊，是由小型無人機造成。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）表示，遭擊落的小型無人機，沒有造成任何損害和傷亡；伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在19日的演講中，甚至完全沒有提到以國的攻擊行為。

而以色列的沉默也給了伊朗官方至關重要的政治空間，讓德黑蘭不必進行報復性回擊，導致風險螺旋式升級。

據了解，以色列對伊朗展開相當有限的回擊行動，似乎是以警告性質為主，即展現出以色列具有隨意攻擊伊朗心臟-伊斯法罕的能力。伊斯法罕除了有主要空軍基地，也是工業重鎮，擁有製造無人機和彈道飛彈 的工廠。

目前以色列、伊朗應是在「戰略威懾」彼此，傳達出若領土遇襲就會讓對方付出代價的態度，目前事態尚未有進一步升級的狀況，讓中東和全球都鬆了一口氣。