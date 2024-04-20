我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

中央社／華盛頓20日電
伊朗中部城市伊斯法罕有核設施和軍事基地，19日疑似遭到以色列報復攻擊，但未破壞實體設施。（美聯社）
伊朗中部城市伊斯法罕有核設施和軍事基地，19日疑似遭到以色列報復攻擊，但未破壞實體設施。（美聯社）

不願具名的以色列官員證實以軍19日凌晨空襲伊朗，報復對方13日用無人機與飛彈空襲，稱此舉意在表明以色列有能力打擊伊朗境內。美、以、伊朗三方都保持低調。

華盛頓郵報指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不願證實美方是否事先預警以色列將空襲，僅強調「美國始終未涉入任何攻擊行動」；美國多個政府部門告訴華郵，拜登政府指示他們不要公開談論以色列19日的空襲。

伊朗官方媒體也對以色列19日的攻擊三緘其口，只說防空系統在中部的伊斯法罕（Isfahan）省擊落「3架小型無人機」。

國際原子能總署（IAEA）19日表示，包含伊斯法罕在內的各處伊朗核子設施均未受損；伊朗最大的核子研究設施就位於伊斯法罕。

伊朗13日晚間發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領。以色列19日再空襲報復伊朗。

華爾街日報指出，以色列對伊斯法罕採取有限度打擊，似乎為近期這輪雙方直接衝突找到下台階－不製造嚴重損害、雙方都淡化衝擊性，也都沒被視為有意升溫衝突。

華郵外交事務專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）撰文指出，遏制危機升溫的一條規則就是沉默低調。在以色列對伊斯法罕發動攻擊後，美國、以色列、伊朗在19日都沉默以對，各方都希望點到為止以防局勢升級。

俄國外長拉夫洛（Sergei Lavrov）19日在與伊朗官員談話後指出，德黑蘭當局不希望升溫。伊格納西斯認為，以色列已取得戰略主動權，並傳達一個訊息：他們可以突破伊朗防空系統，決定要選打哪個戰略目標。

伊朗 以色列 華郵

上一則

北韓再射彈 測試「超大型彈頭」威力

延伸閱讀

美媒曝以色列向伊朗發射3枚飛彈 目標是軍事基地、已摧毀雷達站

美媒曝以色列向伊朗發射3枚飛彈 目標是軍事基地、已摧毀雷達站
伊朗外長拒認以色列發動攻擊 譏笑遭擊落無人機像兒童玩具

伊朗外長拒認以色列發動攻擊 譏笑遭擊落無人機像兒童玩具
以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這

以色列對伊朗發動報復行動 最新發展在這
攜假手榴彈進入巴黎伊朗領事館 警方逮捕60歲男子

攜假手榴彈進入巴黎伊朗領事館 警方逮捕60歲男子

熱門新聞

皇室特派員大讚威廉（左）與凱特有自然的溫暖和讓人易於親近的魔力。（路透資料照片）

凱特在英國就是受寵 皇室特派員譏諷梅根只有一號表情

2024-04-15 10:13
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
伊朗軍事高官警告，若核設施遭到以色列襲擊，伊朗將立即對以方進行對應打擊。圖為伊朗民眾上街焚燒以色列國旗。(美聯社)

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

2024-04-18 22:02
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
喬治亞國會議場15日上演全武行，執政黨議員迪納瑞茲(Mamuka Mdinaradze)在台上發言時，一名反對黨議員衝上前朝他的頭部揮了一拳。(擷自YouTube@Sky News Australia)

喬治亞國會上演全武行 親俄議員被一拳毆飛

2024-04-16 17:05
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切