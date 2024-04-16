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研究報告：若台海衝突延燒到夏威夷 北約恐被捲入

編譯徐榆涵／即時報導
北約防衛學院15日發表報告稱，若台海發生衝突，且戰火蔓延至美國在太平洋的領土，北約可能被捲入。(歐新社)
北約防衛學院15日發表報告稱，若台海發生衝突，且戰火蔓延至美國在太平洋的領土，北約可能被捲入。(歐新社)

北約防衛學院（NATO Defense College）15日發表報告稱，若台海發生衝突，且戰火蔓延至美國在太平洋的領土，北約可能被捲入。

日經亞洲報導，總部位於義大利羅馬的北約防務學院發布這份題為《北約與台灣突發事件》（NATO and a Taiwan contingency）的學術報告，不代表北約正式立場，但有關台灣情勢與北約關聯的分析很少見，因此該報告可能作為北約進行戰略計畫的參考。

該報告作者為台灣中央研究院歐美研究所助理研究員李語堂。

報告主要檢視中國若對台灣動武是否會觸發《北大西洋公約》第5條，根據該條款，任一北約成員遭到攻擊，都將觸發集體防衛權。

報告稱：「若敵對行動僅限於台灣周圍或第一島鏈，不太可能觸發第5條。」

但該報告也探究，如果衝突升高，升級到中國攻擊美國在夏威夷的軍事設施，是否可能觸發第5條。

有爭辯聲浪指《北大西洋公約》並未涵蓋美國夏威夷州及關島，因為公約第6條明訂，保護範圍僅限於位在歐洲與北美的成員國，以及成員國位在北大西洋、北回歸線以北的島嶼領土。

該報告建議，夏威夷若遭攻擊是否觸發第5條，具體取決於夏威夷如何被定義，但即使觸發，「（北約）盟國的行動範圍也相對有限」。

報告也檢視在不同的緊急狀況下，歐洲國家可能如何與美國合作。華府可能要求北約盟國對中國實施制裁，或要求有軍隊在印太地區運作的成員國，像是英國、法國、德國和加拿大等國支援美國的行動。

報告也指出，若美國專注於保護在印太地區的利益，歐洲的防衛可能出現漏洞，因此華府與北約應考慮共同制定應急計畫。

北約 夏威夷州 華府

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