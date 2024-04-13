我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

日相岸田暫不考慮解散眾院 專注刻不容緩課題

中央社綜合外電報導
日本首相岸田文雄。(路透)
日本首相岸田文雄。(路透)

獲邀以國賓身分訪問美國的日本首相岸田文雄，12日在北卡羅來納州受訪談到是否解散眾議院進行大選時說，現在只專注刻不容緩的課題，「其他事項暫不考慮」。

日本富士新聞網報導，面對日本在野黨要求盡早解散眾議院進行改選，岸田被問到什麼樣的情況才會解散國會時說：「將致力於以挽回政治信賴及經濟為主的刻不容緩課題，現在只專注這些事項，其他事項暫不考慮。」

日本第49屆眾議員任期將於2025年10月底屆滿，眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本政壇稍早推測今年可能解散眾議院的時間點有3個，首先是國會本會期末的6月，也是被認為最有可能的時間點；其二是自民黨總裁（黨主席）選舉前的9月；第3個是10月到12月。

另外，有關下週將公告的3場眾議員補選，自民黨僅在島根縣第一選區進行提名，岸田對此表示「各地選情各有不同」，強調將確實主張解決課題的執行力。

讀賣新聞報導，有關自民黨內派閥日前爆發未依法如實申報政治獻金問題，岸田被問到身為自民黨總裁（黨主席）該負起的責任時說，透過站在挽回政治信賴的第一線來努力，「必須善盡身為總裁的責任」。

日本 眾議院 眾議員

上一則

法國博物館展動物屍體？ 真相是紡織雕塑

下一則

「1條裙改變女性人生」 義傳奇設計師Roberto Cavalli 83歲逝

延伸閱讀

中國外交官：當前中日關係並不令人滿意

中國外交官：當前中日關係並不令人滿意
美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習

美國會演說 岸田聘雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習
日本晶片國家隊Rapidus 成立美國首間銷售據點

日本晶片國家隊Rapidus 成立美國首間銷售據點
紅麴案延燒 日本消費者廳發現18機能性食品有疑慮

紅麴案延燒 日本消費者廳發現18機能性食品有疑慮

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10
哈瑪斯領袖哈尼雅矢言，這場攻擊不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。(路透)

哈瑪斯領袖3兒4孫遭以軍空襲亡 痛批「懦弱的攻擊」：絕不投降

2024-04-10 20:55
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚