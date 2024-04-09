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反軍援聲浪四起 卡麥隆重申：不會停止出口武器給以色列

編譯徐榆涵／即時報導
英國外交大臣卡麥隆9日重申，英國政府不會暫停出口武器給以色列，堅稱英方將繼續按照國際法行事。(路透)
英國外交大臣卡麥隆9日重申，英國政府不會暫停出口武器給以色列，堅稱英方將繼續按照國際法行事。(路透)

以色列上周空襲非政府組織「世界中央廚房」，造成7名員工喪命，引發國際撻伐。對此，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）9日重申，英國政府不會暫停出口武器給以色列，堅稱英方將繼續按照國際法行事。

衛報報導，卡麥隆9日在與美國國務卿布林肯的聯合記者會上表示，他已審查有關當地情況的最新法律建議，英國在武器出口許可證問題上的立場「保持不變」。

但他指出，內閣對加薩人道主義援助准入「嚴重關切」，敦促以色列信守人道援助承諾。

在非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名國際員工因空襲喪命後，英國政府正面臨保守黨高層的施壓，要求暫停許可對以色列武器出口。

卡麥隆表示，繼續允許武器出口使英國與其他「志同道合的國家」保持一致，並重申英國擁有健全的法律程序來評估這些許可證。

他說，「我們不發布法律建議，也不對法律建議發表評論，但我們的行事方式與法律建議一致，我們是依法治國的政府，這是應該的。」

英國工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）批評，卡麥隆拒絕公布法律建議的做法「簡直欠佳」，指責卡麥倫「規避審查」。

拉米稱，「英國不參與任何違規行為至關重要。如果顯然有風險，英國武器可能被用於嚴重違反國際人道主義法，政府必須暫停出售這些武器。」

以色列 加薩 布林肯

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