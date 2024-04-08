以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期

以色列總理內唐亞胡稱，已經定出向加薩南部城市拉法採取地面進攻的日子。(路透)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 高階官員8日表示，哈瑪斯拒絕以色列 在開羅會談中提出的停火協議。與此同時，以色列總理內唐亞胡稱，已經定出向加薩 南部城市拉法採取地面進攻的日子，但未透露是哪一天。

路透報導，以色列和哈瑪斯7日派代表前往埃及就停火問題進行新一輪談判，與會者還包括卡達和埃及調解員以及中央情報局長（CIA）伯恩斯（William Burns）。

伯恩斯的列席凸顯以色列主要盟友美國持續施壓要求達成協議，釋放被扣押在加薩的以色列人質，並向陷入長達6個月貧困的巴勒斯坦平民馳援。

但哈瑪斯高階官員巴拉卡（Ali Baraka）向路透表示，「我們拒絕埃及方告知我們的以色列最新提議。政治局今天開會並做出此一決定。」

另一名不具名的哈瑪斯官員稍早告訴路透，談判沒有任何進展。「佔領軍（以色列）的立場沒有改變，因此開羅會談沒有什麼新內容。」

至於提案細節尚不清楚。

以色列總理內唐亞胡8日表示，已收到在開羅會談的詳細報告，會持續努力實現以方的目標，首先是釋放所有人質，並徹底戰勝哈瑪斯。

他強調，要取得勝利，就要進入拉法並殲滅藏身當地的恐怖分子。稱已定出日期，但未透露是何日。