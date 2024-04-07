加薩空襲事件 波蘭政界不滿以色列大使發言

利夫內的言論引發強烈抗議。(路透)

以色列 上週空襲加薩 ，其中包含了糧食救援慈善團體「世界中央廚房」（World Central Kitchen, WCK）車隊，造成7人遇害。其中一名是波蘭志工索波爾（Damian Soból）。

根據波蘭網路新聞媒體零頻道（Kanał Zero）專訪以色列駐波蘭大使利夫內（Yacov Livne），利夫內表示：「以色列軍隊並不針對人道主義組織攻擊，但在戰爭中有時會發生意外的悲劇。」

他補充說：「我們對所發生的事情感到遺憾，但重要的是事情是如何發生的，以及究竟發生了什麼。」

儘管利夫內在社群平台X貼文，「我對於索波爾的不幸去世，再次表達我個人深切的哀悼和真誠的誠意。我向波蘭外交部副部長塞伊納（Andrzej Szejna）保證，以色列會致力於對這嚴重悲劇進行透明與徹底的調查。」但是，利夫內的言論引發波蘭政界的強烈回應。

波蘭媒體報導，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）指責以色列大使的言論令人髮指的。並要求以色列對索波爾家屬進行賠償。他表示，這事件的原因不論是意外，還是其他情況，以色列都須針對此事進行道歉與賠償。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）呼籲以色列大使公開道歉。波蘭議會議長何洛維尼亞（SzymonHołownia）還呼籲對事件進行戰爭罪調查。

何洛維尼亞上週二告訴波蘭國家電視台TVP，「以色列人有權保護自己和他們的領土，免受哈瑪斯 恐怖分子的侵害，但沒有人有權殺害平民和援助人員。如果有人在戰爭中射殺平民，這是一種戰爭罪，國際法非常準確地描述了這一點。波蘭不僅應該要求以色列對在襲擊中喪生的波蘭人的家人進行賠償，還應該要求起訴這一戰爭罪行。」