制中 日本自衛隊擬駐菲律賓 美日下周峰會擬整合國防

日菲將簽相互准入協定，讓日本自衛隊與菲軍能在彼此境內進行訓練及演習。圖為菲律賓總統馬可仕（左）去年訪日時，日相岸田文雄（右）在首相官邸接待。（路透）

英國金融時報4日報導，菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，菲律賓和日本 就多項安全協定接近達成協議，旨在針對中國提升區域威懾。他說，日菲已經討論過在菲國部署日本自衛隊。

另外，日經亞洲3日引述一位美國政府消息人士報導，下周華府 的美日高峰會時，可望商討深化雙邊國防工業合作，包括合作研發和生產彈藥與機艦，以整合美日國防工業。有分析家認為，這對美國因應潛在的台海衝突至關重要，讓美國海軍能在日本盡快維修並返回作戰。

羅慕德斯表示，菲日兩國即將簽署「相互准入協定」（RAA），將讓自衛隊與菲律賓武裝部隊在對方國家訓練與演習。

羅慕德斯說，菲日討論過在輪換基礎上部署部隊，這種安排類似美國在菲律賓維持軍力，儘管菲國憲法禁止永久部署。他表示，「這是我們從前已經討論過的議題，我們將繼續再研究這件事，作為我們兩國之間合作的一部分」。

日本與菲律賓討論部隊輪換部署的消息，將向中國大陸發出尖銳訊號，即美國及其盟邦正日益擔憂解放軍在該區域的活動，包括台灣周圍與南海其他水域。

美國總統拜登、菲律賓總統馬可仕和日本首相岸田文雄美東時間11日將在華府舉行歷史性的美日菲三邊峰會。羅慕德斯在3日發表談話，稱馬尼拉正在「考慮我們與日本關係的所有層面，這當然就是其中之一」，同時預計菲日將在三邊峰會之後不久締結RAA。

去年11月岸田訪問菲律賓，雙方同意就RAA展開討論，日本也同意提供菲國海軍海岸監測雷達。

日本外務省發言人、國際報導官溝渕將史在致金融時報的聲明中表示，日菲兩國正致力於早日簽署RAA，「這項協議實施，將增強（兩國）部隊互通性，但我們正討論在菲律賓部署自衛隊不是事實」。

金融時報指出，派遣自衛隊赴該區域在日本將極具爭議，可能引發自民黨執政夥伴公明黨反對。接近日本政府的人士表示，較可能情況是自衛隊暫時派駐菲律賓，參加跟美軍的聯合巡邏和演習，而不是日本在輪換基礎上維持部隊。

日本自衛隊部署在東南亞 ，對日菲將標誌著重大發展，大幅加強兩國跟美國合作以反制中國。

美國智庫戰略與國際研究中心日本專家強斯東指出，「如果取得成果，日本軍力部署在菲律賓，將向中國發出兩個強力訊息，一個區域多邊安全架構正在形成，以回應北京的修正主義行為，且日本已在東南亞成為可接受的安全提供者。這兩項發展幾年前還難以想像」。

羅慕德斯還稱，美菲日3國也接近達成協議，將讓三國海軍在南海聯合巡邏。他表示三方正在確定細節，包括巡邏頻率以及在何處進行。