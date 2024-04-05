我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

制中 日本自衛隊擬駐菲律賓 美日下周峰會擬整合國防

編譯周辰陽、盧思綸／綜合4日電
日菲將簽相互准入協定，讓日本自衛隊與菲軍能在彼此境內進行訓練及演習。圖為菲律賓總統馬可仕（左）去年訪日時，日相岸田文雄（右）在首相官邸接待。（路透）
日菲將簽相互准入協定，讓日本自衛隊與菲軍能在彼此境內進行訓練及演習。圖為菲律賓總統馬可仕（左）去年訪日時，日相岸田文雄（右）在首相官邸接待。（路透）

英國金融時報4日報導，菲律賓駐美國大使羅慕德斯表示，菲律賓和日本就多項安全協定接近達成協議，旨在針對中國提升區域威懾。他說，日菲已經討論過在菲國部署日本自衛隊。

另外，日經亞洲3日引述一位美國政府消息人士報導，下周華府的美日高峰會時，可望商討深化雙邊國防工業合作，包括合作研發和生產彈藥與機艦，以整合美日國防工業。有分析家認為，這對美國因應潛在的台海衝突至關重要，讓美國海軍能在日本盡快維修並返回作戰。

羅慕德斯表示，菲日兩國即將簽署「相互准入協定」（RAA），將讓自衛隊與菲律賓武裝部隊在對方國家訓練與演習。

羅慕德斯說，菲日討論過在輪換基礎上部署部隊，這種安排類似美國在菲律賓維持軍力，儘管菲國憲法禁止永久部署。他表示，「這是我們從前已經討論過的議題，我們將繼續再研究這件事，作為我們兩國之間合作的一部分」。

日本與菲律賓討論部隊輪換部署的消息，將向中國大陸發出尖銳訊號，即美國及其盟邦正日益擔憂解放軍在該區域的活動，包括台灣周圍與南海其他水域。

美國總統拜登、菲律賓總統馬可仕和日本首相岸田文雄美東時間11日將在華府舉行歷史性的美日菲三邊峰會。羅慕德斯在3日發表談話，稱馬尼拉正在「考慮我們與日本關係的所有層面，這當然就是其中之一」，同時預計菲日將在三邊峰會之後不久締結RAA。

去年11月岸田訪問菲律賓，雙方同意就RAA展開討論，日本也同意提供菲國海軍海岸監測雷達。

日本外務省發言人、國際報導官溝渕將史在致金融時報的聲明中表示，日菲兩國正致力於早日簽署RAA，「這項協議實施，將增強（兩國）部隊互通性，但我們正討論在菲律賓部署自衛隊不是事實」。

金融時報指出，派遣自衛隊赴該區域在日本將極具爭議，可能引發自民黨執政夥伴公明黨反對。接近日本政府的人士表示，較可能情況是自衛隊暫時派駐菲律賓，參加跟美軍的聯合巡邏和演習，而不是日本在輪換基礎上維持部隊。

日本自衛隊部署在東南亞，對日菲將標誌著重大發展，大幅加強兩國跟美國合作以反制中國。

美國智庫戰略與國際研究中心日本專家強斯東指出，「如果取得成果，日本軍力部署在菲律賓，將向中國發出兩個強力訊息，一個區域多邊安全架構正在形成，以回應北京的修正主義行為，且日本已在東南亞成為可接受的安全提供者。這兩項發展幾年前還難以想像」。

羅慕德斯還稱，美菲日3國也接近達成協議，將讓三國海軍在南海聯合巡邏。他表示三方正在確定細節，包括巡邏頻率以及在何處進行。

日本 東南亞 華府

上一則

衛報：以軍運用AI配啞彈 無差別殺平民 用Lavender編死亡名單

下一則

日本千葉超商店員砍同事濺血 疑因工作態度起糾紛

延伸閱讀

法新社：美菲日澳海軍將在南海聯合演習 劍指中國

法新社：美菲日澳海軍將在南海聯合演習 劍指中國
波音787又出包？日航飛往成田機場班機下降劇烈搖晃 4傷

波音787又出包？日航飛往成田機場班機下降劇烈搖晃 4傷
北加灣區賞櫻 8大景點浪漫有約

北加灣區賞櫻 8大景點浪漫有約
花蓮強震日本各界發起樂捐 加倍奉還台灣恩情

花蓮強震日本各界發起樂捐 加倍奉還台灣恩情

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病