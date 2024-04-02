欲規範國際太空競爭 白宮指示NASA建立「月球標準時間」

白宮2日指示美國國家航空暨太空總署（NASA）為月球建立統一的時間標準。（路透）

白宮 2日指示美國國家航空暨太空總署（NASA ）為月球及其他天體建立統一的時間標準。美國目標為在各國政府和私人航太公司之間日益激烈的月球競賽中制定國際規範。

根據路透看到的一份備忘錄，白宮科技政策辦公室（OSTP）負責人指示NASA與美國的其他部門合作，在2026年底前制定一項計畫以確定「統一的月球時間」（LTC）。

月球和其他天體上不同的引力以及潛在其他因素，使得月球與地球上的時間感知方式不同。除了其他外，LTC將需要高度精確的月球太空船和衛星提供計時基準。

NASA太空通訊和導航負責人科金斯（Kevin Coggins）受訪時說，「我們在地球上使用的同一時鐘，在月球上的移動速度會有所不同。」

OSTP負責人普拉巴卡爾（Arati Prabhakar）在備忘錄表示，對於在月球上的人來說，以地球為基礎的時鐘平均每個地球日會損失58.7微秒，並且伴隨其他周期性變化，這將進一步使月球時間與地球時間發生偏差。

科金斯說，「想像美國海軍天文台（位於華府）的原子鐘，它們是國家的心跳，同步一切。你會想在月球上也有個心跳。」

OSTP的一名官員表示，如果沒有統一的月球時間標準，將很難確保太空船之間的資料傳輸安全，以及地球、月球衛星、基地和太空人 之間的通訊同步。此外，時間差異還可能導致在月球上，或繞月球運行的測繪和定位過程中出現錯誤。

該名官員稱，「想像一下，如果世界各地的時間不同步，那可能會造成多大影響，日常生活會變得多有挑戰性。」