我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

磁鐵吸得住的這枚一分錢硬幣 價值40萬元

華人遊客受困加州大蘇爾 睡車上怕沒電不敢開暖

伊朗駐敘利亞領事館遭以色列空襲釀11死 聖城旅3高層遇害

編譯盧思綸／即時報導
伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）指控以色列空襲已經違反所有外交規範和國際協議。（路透）
伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）指控以色列空襲已經違反所有外交規範和國際協議。（路透）

英國衛報報導，以色列1日下午空襲伊朗駐敘利亞領事館造成11人喪生，其中包含伊朗革命衛隊聖城旅高層指揮官，德黑蘭領導階層表示攻擊外交機構前所未見，矢言嚴厲報復。

伊朗證實部分駐敘利亞外交官遇襲身亡，包含高層指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）及其副手拉伊米（Haji Rahimi）。聖城旅駐敘利亞和黎巴嫩部隊參謀長阿密羅拉（Hossein Amirollah）也證實喪生。

聖城旅是伊朗革命衛隊對外情報和準軍事部門，而札赫迪曾在黎巴嫩和敘利亞指揮聖城旅部隊，是德黑蘭與真主黨和敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）間的重要人物。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（Observatory for Human Rights）也表示該攻擊行動釀成11人死亡。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）指控該空襲已經違反所有外交規範和國際協議，「（以色列總理）內唐亞胡在加薩連續吃鱉，無法實現猶太復國主義，現在已經完全失去理智。」

伊朗駐敘利亞大使阿克巴利（Hossein Akbari）描述，駐敘利亞使館遭F-35戰機投射的6枚飛彈擊中，造成多人罹難以及建築毀損，目前正在瓦礫廢墟中尋找罹難者。

阿克巴利更回應，伊朗將「以造成相同規模和傷害」的行動回擊，並且無畏以色列政府，持續支持在加薩的巴勒斯坦人。

然而，以色列此次空襲對伊朗來說無疑是一大考驗，考量到伊朗一直希望避免和以色列全面開戰。

以哈衝突之前，以色列連續襲擊伊朗和敘利亞在黎巴嫩和敘利亞的軍事高層，但這次可說是最大膽的一次。

伊朗 以色列 加薩

上一則

美英簽署全球首個雙邊AI安全測試協議 監管新技術帶來的風險

下一則

南韓「人造太陽」維持1億度時間破紀錄 實現核融合又邁進一步

延伸閱讀

以色列空襲大馬士革釀8死 含伊朗聖城部隊指揮官

以色列空襲大馬士革釀8死 含伊朗聖城部隊指揮官
以色列央行點名極端猶太教徒：當兵有助戰時經濟

以色列央行點名極端猶太教徒：當兵有助戰時經濟
敘利亞北部熱鬧市場遭汽車炸彈波及 釀8死23傷

敘利亞北部熱鬧市場遭汽車炸彈波及 釀8死23傷
以色列總理內唐亞胡疝氣手術成功 正在康復中

以色列總理內唐亞胡疝氣手術成功 正在康復中

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
消息人士透露，英王查理三世預計28日濯足節以影片對外發表特別談話，盼在凱特王妃勇敢宣布罹癌後安撫民心。（路透）

凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

2024-03-25 01:45
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年