伊朗駐敘利亞領事館遭以色列空襲釀11死 聖城旅3高層遇害

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）指控以色列空襲已經違反所有外交規範和國際協議。（路透）

英國衛報報導，以色列 1日下午空襲伊朗 駐敘利亞領事館造成11人喪生，其中包含伊朗革命衛隊聖城旅高層指揮官，德黑蘭領導階層表示攻擊外交機構前所未見，矢言嚴厲報復。

伊朗證實部分駐敘利亞外交官遇襲身亡，包含高層指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）及其副手拉伊米（Haji Rahimi）。聖城旅駐敘利亞和黎巴嫩部隊參謀長阿密羅拉（Hossein Amirollah）也證實喪生。

聖城旅是伊朗革命衛隊對外情報和準軍事部門，而札赫迪曾在黎巴嫩和敘利亞指揮聖城旅部隊，是德黑蘭與真主黨和敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）間的重要人物。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（Observatory for Human Rights）也表示該攻擊行動釀成11人死亡。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）指控該空襲已經違反所有外交規範和國際協議，「（以色列總理）內唐亞胡在加薩 連續吃鱉，無法實現猶太復國主義，現在已經完全失去理智。」

伊朗駐敘利亞大使阿克巴利（Hossein Akbari）描述，駐敘利亞使館遭F-35戰機投射的6枚飛彈擊中，造成多人罹難以及建築毀損，目前正在瓦礫廢墟中尋找罹難者。

阿克巴利更回應，伊朗將「以造成相同規模和傷害」的行動回擊，並且無畏以色列政府，持續支持在加薩的巴勒斯坦人。

然而，以色列此次空襲對伊朗來說無疑是一大考驗，考量到伊朗一直希望避免和以色列全面開戰。

以哈衝突之前，以色列連續襲擊伊朗和敘利亞在黎巴嫩和敘利亞的軍事高層，但這次可說是最大膽的一次。