北韓在聯合國有老大撐腰 俄動用否決權砍掉制裁北韓監督小組

正在調查莫斯科與平壤之間武器移轉的聯合國專家小組，28日遭到俄羅斯在聯合國安全理事會動用否決權，阻止其續任。圖為俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞。（路透社）

英國衛報報導，正在調查莫斯科與平壤之間武器移轉的聯合國 專家小組，28日遭到俄羅斯 在聯合國安全理事會動用否決權，阻止其續任。

此舉遭到國際猛烈批評，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社群媒體上砲轟，俄國動用否決權是承認平壤在烏克蘭戰爭中協助俄羅斯的「認罪」之舉。

美國則指稱俄羅斯動用否決權，「出於一己之私，意圖掩蓋這個專家小組有關其與北韓 勾結的報告」。

俄羅斯在安理會動用否決權，雖未解除對北韓的制裁，但終結了該專家小組對制裁北韓執行任務的監督，這個小組的任命即將在4月底屆滿。

過去14年來，這個專家小組每年都獲安理會續任，俄羅斯從未動用否決權，這也反映國際反對北韓擴展核武計畫。

俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞(Vassily Nebenzia)在投票前向安理會表示，西方國家正試圖「扼殺」北韓，而且制裁在防止北韓核武擴散方面正失去「重要性」和「脫離現實」。

但美國駐聯合國副大使伍德(Robert Wood)稱該小組的工作至關重要，並指責俄羅斯試圖壓制其「獨立客觀的調查」，因為該小組「從去年開始報告俄羅斯公然違反聯合國安理會決議」。

根據衛報看到的一份未發表的英國國防情報報告，去年9月至12月期間拍攝的畫面顯示，三艘俄羅斯船隻「瑪雅號」、「安加拉號」和「瑪麗亞號」在北韓的羅津港裝載貨櫃，然後運到俄羅斯的遠東港口。

英國駐聯合國大使伍德沃德(Barbara Woodward)表示，俄羅斯是在其與北韓違反聯合國制裁的軍火交易之後動用否決權，軍火交易包括「運送彈道飛彈，俄羅斯自今年年初以來就將這些飛彈用於其非法入侵烏克蘭行動上」。

法國駐聯合國大使德里維埃(Nicolas de Riviere)指出，「北韓一直供應俄羅斯軍事物資，以支持其對烏克蘭的侵略，這違反俄羅斯過去投票支持的許多決議」。