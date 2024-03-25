日修訂致命武器出口準則 新世代戰機可賣出國

日本周二修訂具爭議性的致命武器出口準則，新世代戰機可賣出國。（美聯社）

日本 內閣周二修訂了國防裝備出口準則，批准向其他國家出售新世代戰機，這是日本背離二戰結束後和平主義發展路線的最新步驟，而台灣不是考慮出售的對象之一。

美聯社報導，這項具爭議性的決定預計能協助日本，在與義大利 和英國合作的新型戰機開發案裡扮演要角，這也是建立日本軍火工業並強化其全球事務影響力的舉措之一。

東京說，目前除了預計2035年才會加入服役的新型戰機之外，沒有出口其他共同開發的致命武器的計畫。

日本本來根據和平憲法禁止幾乎大部分的武器出口，但2014年開始出口部分非致命軍事物資。去年12月，也將獲特許為其他國家生產的80種致命武器及零件賣回去給那些國家，這為日本把由美方設計的愛國者飛彈賣回給美國，掃清了道路，協助取代華府向烏克蘭運送彈藥。

出口戰機將是日本首次將共同生產的致命武器賣給與其他國家。

日本與義、英合作開發先進戰機，以取代主要由美國F-2戰機以及英義「颱風」戰機組成的老舊機隊。新機將有更好的感測和匿蹤功能，從而在對抗區域競爭對手中國大陸和俄羅斯時擁有技術優勢。

日本內閣說，出口禁令阻礙新型戰機的開發工作，限制日本在該計畫僅具支援性作用。義、英都渴望出售這架飛機，以支付開發和製造成本。

取消禁令也有助提振日本國防工業，該產業原本只服務日本自衛隊，2014年後開放部分出口，但仍難以贏得客戶。

但反對派議員和和平主義者痛批岸田文雄政府，沒有先向大眾解釋或尋求通過重大政策變更，就致力於戰機開發計畫。最新民調顯示日本民眾對該計畫看法分歧。

為解決外界憂慮，政府目前限制出口共同開發的、給這架飛機的致命武器，並承諾不會銷售用於眼下的戰爭。如果買家將這些飛機用於戰事，日本將停止提供備用零件和其他零件。

這架噴射戰機的潛在市場包括與日本簽有國防夥伴協議的15國，例如美國、德國、印度和越南 。一名要求匿名國防官員表示，台灣不在考慮範圍內。

根據新的出口準則，更多的武器和零件可能被添加到獲准清單中。