我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城華超這款水果瘋搶 有人一口氣買了10多個

「新九品芝麻官」才翻車 吳啟華新片又扮「方唐鏡」

日修訂致命武器出口準則 新世代戰機可賣出國

編譯季晶晶／綜合外電
日本周二修訂具爭議性的致命武器出口準則，新世代戰機可賣出國。（美聯社）
日本周二修訂具爭議性的致命武器出口準則，新世代戰機可賣出國。（美聯社）

日本內閣周二修訂了國防裝備出口準則，批准向其他國家出售新世代戰機，這是日本背離二戰結束後和平主義發展路線的最新步驟，而台灣不是考慮出售的對象之一。

美聯社報導，這項具爭議性的決定預計能協助日本，在與義大利和英國合作的新型戰機開發案裡扮演要角，這也是建立日本軍火工業並強化其全球事務影響力的舉措之一。

東京說，目前除了預計2035年才會加入服役的新型戰機之外，沒有出口其他共同開發的致命武器的計畫。

日本本來根據和平憲法禁止幾乎大部分的武器出口，但2014年開始出口部分非致命軍事物資。去年12月，也將獲特許為其他國家生產的80種致命武器及零件賣回去給那些國家，這為日本把由美方設計的愛國者飛彈賣回給美國，掃清了道路，協助取代華府向烏克蘭運送彈藥。  

出口戰機將是日本首次將共同生產的致命武器賣給與其他國家。

日本與義、英合作開發先進戰機，以取代主要由美國F-2戰機以及英義「颱風」戰機組成的老舊機隊。新機將有更好的感測和匿蹤功能，從而在對抗區域競爭對手中國大陸和俄羅斯時擁有技術優勢。

日本內閣說，出口禁令阻礙新型戰機的開發工作，限制日本在該計畫僅具支援性作用。義、英都渴望出售這架飛機，以支付開發和製造成本。

取消禁令也有助提振日本國防工業，該產業原本只服務日本自衛隊，2014年後開放部分出口，但仍難以贏得客戶。

但反對派議員和和平主義者痛批岸田文雄政府，沒有先向大眾解釋或尋求通過重大政策變更，就致力於戰機開發計畫。最新民調顯示日本民眾對該計畫看法分歧。

為解決外界憂慮，政府目前限制出口共同開發的、給這架飛機的致命武器，並承諾不會銷售用於眼下的戰爭。如果買家將這些飛機用於戰事，日本將停止提供備用零件和其他零件。

這架噴射戰機的潛在市場包括與日本簽有國防夥伴協議的15國，例如美國、德國、印度和越南。一名要求匿名國防官員表示，台灣不在考慮範圍內。

根據新的出口準則，更多的武器和零件可能被添加到獲准清單中。

日本 義大利 越南

上一則

俄偵查委員會還原莫斯科音樂廳恐襲時間表

延伸閱讀

近3年每天吃3粒紅麴保健品 小林製藥證實日本1消費者腎病身亡

近3年每天吃3粒紅麴保健品 小林製藥證實日本1消費者腎病身亡
日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意

日本爆食人菌疫情 台大醫：肌肉被吃了籲6大族群注意
預測開花日已過 日本東京櫻花季還要再等等

預測開花日已過 日本東京櫻花季還要再等等
北韓官媒稱岸田欲與金正恩會談 日方：不評論

北韓官媒稱岸田欲與金正恩會談 日方：不評論

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
凱特王妃表示，最重要的是，她和威廉需要時間向3名子女以適當的方式說明一切。(美聯社)

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

2024-03-22 18:04
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
英國航空的空服員沃頓跟同事拍攝了種族歧視影像，用比出拉鳳眼跟模仿中國口音，嘲笑一個幾乎不會說英語的中客家庭，兩人事後都遭到解雇。（取材自TikTok）

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

2024-03-20 07:41

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」
租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權
全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴

全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴