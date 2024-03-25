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俄偵查委員會還原莫斯科音樂廳恐襲時間表

新華社莫斯科25日電
莫斯科近郊音樂廳恐襲事件已造成139人死亡、182人受傷。（歐新社）
莫斯科近郊音樂廳恐襲事件已造成139人死亡、182人受傷。（歐新社）

俄羅斯偵查委員會主席巴斯特雷金25日向總統普京匯報說，莫斯科近郊音樂廳恐襲事件已造成139人死亡、182人受傷。他詳細還原了此次襲擊的時間表。

巴斯特雷金說，襲擊是經過精心策劃和準備的。他透露，莫斯科時間22日18時54分，4名襲擊者駕車來到音樂廳旁，等待觀眾到來。19時58分，他們開始向音樂廳大樓附近的民眾射擊，然後進入樓內和演出廳繼續向看到的所有人開槍，「不分性別和年齡」。他們還使用隨身攜帶的塑料汽油瓶縱火。20時11分，4人離開大樓。他們開車駛離停車場時，高速撞擊到一家人，導致兩名幼童受重傷。隨後4人駕車逃往俄烏邊境方向，最終在俄布良斯克州被捕。

巴斯特雷金說，在襲擊現場發現兩支AK-74自動步槍、500餘發子彈、28個裝有子彈的彈匣和多個含有汽油殘留物的瓶子。在搜查襲擊者住所時，發現了織物碎片和準備襲擊時所用工具等。在襲擊者車內，發現一把沒有子彈的手槍和一個裝有30發子彈的自動步槍彈匣。

巴斯特雷金還說，直接實施恐襲的4人均已在審訊中和法庭上認罪，並提供了關於犯罪情節、僱主和協助準備恐襲人員的詳細證詞。另有3名涉嫌協助準備恐襲的人員被拘捕，他們被指控為襲擊者提供住所、車輛等。

俄羅斯 縱火

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