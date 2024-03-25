台灣不關我的事？南韓最大在野黨主席：為何要招惹中國、都說謝謝就好

南韓共同民主黨黨魁李在明。（路透）

南韓 預定4月10日舉行國會議員選舉，最大在野黨共同民主黨黨魁、現任國會議員李在明 22日在忠清南道為黨籍候選人拉票時，質疑執政黨「國民力量」總統尹錫悅自前年5月就任以來的外交政策。李在明說，南韓為何要招惹中國，為何要介入台海兩岸問題，「幹嘛總是到處惹事？」

朝鮮日報等韓媒報導，前京畿道知事李在明當時向支持者批評保守派總統尹錫悅的外交政策時說，「過去2年來尹錫悅政府做了什麼好事，相信各位都已親身經歷，經濟崩壞民不聊生。要是他無所事事，可能情況還會比較好。他為何要到處插手干涉，讓事情變更糟？」

李在明以對中貿易為例，提到中國過去是南韓的最大出口國，如今卻變為南韓的最大進口國。他將這歸咎於尹錫悅執政後，首爾和北京關係惡化。

李在明表示，只要對中國與台灣都說謝謝就好了。他說「謝謝」時還特別講中文。他表明，南韓為何要介入兩岸問題？無論台海情勢怎樣、中國及台灣的內政如何，又跟南韓有什麼關係？「我們自己過好日子不久好了？」

朝鮮日報25日特別為此以社論批評李在明前述言論，其中援引華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）去年報告寫道，一旦中國侵台，由於不只日本，南韓也有美國駐軍，因此北京為使美軍備多力分，很可能唆使北韓 發起挑釁，以在朝鮮半島開闢台海以外的第二戰場，迫使太平洋的美軍分散，好提高勝算。

該社論認為，若李在明認為只要不招惹中國，南韓就能平安無事，「顯然欠缺安全與地緣政治的基本常識」。