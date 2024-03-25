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以色列防長將訪華府 聚焦維持以在中東軍事優勢

中央社／耶路撒冷24日電
在加薩戰火愈演愈烈之際，以色列國防部長葛朗特表示，他本周訪問華府，將聚焦於維持以色列在中東的軍事優勢。（路透）
在加薩戰火愈演愈烈之際，以色列國防部長葛朗特表示，他本周訪問華府，將聚焦於維持以色列在中東的軍事優勢。（路透）

加薩戰火愈演愈烈之際，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天表示，他本周訪問華府，將聚焦於維持以色列在中東的軍事優勢。

葛朗特此行預計會見美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和其他高層官員。由於以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）近6個月來戰爭對平民造成的衝擊，使得美國和以色列之間的關係變得緊張。

根據葛朗特辦公室的聲明，葛朗特今天出發前表示：「在我訪問期間，會將重點擺在維持以色列的軍事品質優勢，以及實現我們共同目標的方法上：戰勝哈瑪斯，並將人質帶回家。」

他說，關於軍事能力的討論將涵蓋以色列「取得平台和彈藥的能力」，但他未詳細說明。

以色列是美國對外軍事援助的最大收受國。美國政府長期以來認為，其盟友需要援助來維持在此地區的軍事優勢。

自哈瑪斯去年10月7日對以色列南部突襲而引發加薩戰爭以來，這將是葛朗特首度訪問華府。

葛朗特此行之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先行訪問中東，期間他警告，以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）的軍事行動會是一個「錯誤」，「有可能讓以色列在世界各地進一步受孤立」。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）22日表示，即使沒有美國的支持，以色列也準備繼續推進在拉法的軍事行動。

以色列 加薩 哈瑪斯

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