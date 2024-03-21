俄國聯盟號太空船升空前20秒才緊急喊卡 航太局長反應超淡定

原定21日前往國際太空站的俄羅斯聯盟號（Soyuz）載人太空船，由於最後階段出現異常，在預定升空前約20秒才緊急中止發射。（路透）

原定21日前往國際太空站的俄羅斯聯盟號（Soyuz）載人太空船，由於最後階段出現異常，在預定升空前約20秒，被自動安全系統中止發射。

聯盟號在美東時間上午9時21分準備乘載3名分別來自俄羅斯、白俄羅斯 及美國的太空人 ，在哈薩克的拜科努爾發射場（Baikonur cosmodrome）升空。但俄羅斯航太 局表示，在升空前20秒，化學電源壓力驟降，太空人需要撤離聯盟號，所有人都安全。發射時間延至22日下午。

路透報導指，如此晚才通知中止發射實屬罕見。俄羅斯航太局局長尤里· 鮑里索夫（Yuri Borisov）則淡化了此一戲劇性事件，稱「同事們，太空就是這樣，情況是可以理解的。」

太空船上的太空人包括美國太空人Tracy Dyson、俄羅斯太空人Oleg Novitsky和白俄羅斯太空人Marina Vasilevskaya。美國太空總署（NASA）表示，Oleg Novitsky和Marina Vasilevskaya原計畫在國際太空站停留12天，並於4月2日返回家園；Tracy Dysony則將在國際太空站上待6個月進行技術實驗，以幫助人類為未來太空任務做準備。