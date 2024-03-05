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中菲南海再陷緊張 兩國海警船在仁愛礁水域碰撞

記者陳言喬／即時報導
中國海警船早前對南海菲律賓海警船執行水砲驅離。（百度資料照）
中國海警船早前對南海菲律賓海警船執行水砲驅離。（百度資料照）

中菲南海水域再陷緊張，今天（5日）雙方海警船在仁愛礁附近海域發生碰撞，中方海警二度發言，中午在第二次發言時表示，菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。

中國海警微博（5日）消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，3月5日，菲律賓違背自身承諾，刻意派出2艘海警船、2艘運補船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法「坐灘」軍艦（按，馬德雷山號）運送物資。中國海警嚴格依法管控予以規制，出於人道主義對菲運送必需生活物資的1艘船隻作出臨時性特殊安排，現場處置合理合法、專業規範。

期間，菲海警4407號船無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警21555艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。中國海警始終嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警5日一早6時30分許發出上述新聞稿，稱中國海警今日「依法對非法闖入我南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取管制措施」，不過新聞稿並未進一步說明具體情況。到中午時二度發言才說明兩船發生碰撞。

中菲南海衝突不斷。菲律賓總統馬可仕4日才表示，若菲國在南海的主權、主權權利及管轄權遭忽視，菲方將予以反擊。

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