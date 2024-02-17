金與正伸橄欖枝藏詭計？日本政府分析3意圖 最糟情況是岸田政權崩潰

北韓領導人金正恩胞妹金與正。（路透）

北韓 領導人金正恩的胞妹金與正 日前提到日本 首相岸田文雄訪問北韓可能性，日本政府正急於分析金與正發言意圖。

金與正日前表示，北韓對於和日本改善關係持開放態度，她甚至暗示未來有可能邀請日本領導人訪問平壤，以此回應岸田文雄上週發言。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官林芳正昨天在記者會上強調「（日本政府）正密切關注」。

金正恩1月時曾對日本能登半島地震發出慰問電報，有看法認為，這是北韓對雙邊協商「示好」的舉動，但由於北韓過去也曾藉用軟硬兼施的方式，意圖掌握外交主導權，因此日本政府慎重關注北韓接下來的動向。

金與正在2月15日的談話中提到「只要日本做出政治決斷，首相（岸田）訪問平壤的那一天也有可能到來」。但她同時也表明，不要讓日本人遭北韓綁架的問題成為雙方「障礙物」，逼迫日方在這項議題上讓步。

林芳正在記者會上對此僅表示，包括評價金與正談話在內的進一步細節都有影響未來談判之虞，因此無法進行說明。

岸田過去多次表明為實現日本北韓領袖會談，將推動雙方高層協商的想法；他2月9日在國會備詢時還說，正透過各種管道持續推動。

在這樣的時間點上相繼出現金正恩慰問電報及金與正的談話，相關人士透露，日本政府內部有看法認為，「這是想推動對日關係的訊息」。有推測認為，岸田正為低迷的內閣支持率所苦，可能想透過和北韓談判拉抬支持率。

另一方面，日本外務省相關人士提到11月將舉行的美國總統大選，認為北韓看準「後拜登」時代丟出各種可能性；甚至還有人認為，北韓可能有分化日本與美國的想法。

而金與正在北韓綁架日本公民問題上逼迫日方讓步，也成為日本與北韓間的障礙。林芳正在記者會上說，「所謂早已解決的主張，我們完全無法接受」。

若未來岸田在擱置綁架問題的情況下訪問北韓，日本政府相關人士表示，這可能會導致岸田政權崩潰。外務省相關人士說，「這部分不改變的話，日方無法接受」。