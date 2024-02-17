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金與正伸橄欖枝藏詭計？日本政府分析3意圖 最糟情況是岸田政權崩潰

中央社／東京17日綜合外電報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（路透）
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（路透）

北韓領導人金正恩的胞妹金與正日前提到日本首相岸田文雄訪問北韓可能性，日本政府正急於分析金與正發言意圖。

金與正日前表示，北韓對於和日本改善關係持開放態度，她甚至暗示未來有可能邀請日本領導人訪問平壤，以此回應岸田文雄上週發言。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官林芳正昨天在記者會上強調「（日本政府）正密切關注」。

金正恩1月時曾對日本能登半島地震發出慰問電報，有看法認為，這是北韓對雙邊協商「示好」的舉動，但由於北韓過去也曾藉用軟硬兼施的方式，意圖掌握外交主導權，因此日本政府慎重關注北韓接下來的動向。

金與正在2月15日的談話中提到「只要日本做出政治決斷，首相（岸田）訪問平壤的那一天也有可能到來」。但她同時也表明，不要讓日本人遭北韓綁架的問題成為雙方「障礙物」，逼迫日方在這項議題上讓步。

林芳正在記者會上對此僅表示，包括評價金與正談話在內的進一步細節都有影響未來談判之虞，因此無法進行說明。

岸田過去多次表明為實現日本北韓領袖會談，將推動雙方高層協商的想法；他2月9日在國會備詢時還說，正透過各種管道持續推動。

在這樣的時間點上相繼出現金正恩慰問電報及金與正的談話，相關人士透露，日本政府內部有看法認為，「這是想推動對日關係的訊息」。有推測認為，岸田正為低迷的內閣支持率所苦，可能想透過和北韓談判拉抬支持率。

另一方面，日本外務省相關人士提到11月將舉行的美國總統大選，認為北韓看準「後拜登」時代丟出各種可能性；甚至還有人認為，北韓可能有分化日本與美國的想法。

而金與正在北韓綁架日本公民問題上逼迫日方讓步，也成為日本與北韓間的障礙。林芳正在記者會上說，「所謂早已解決的主張，我們完全無法接受」。

若未來岸田在擱置綁架問題的情況下訪問北韓，日本政府相關人士表示，這可能會導致岸田政權崩潰。外務省相關人士說，「這部分不改變的話，日方無法接受」。

日本 北韓 金與正

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