習近平訪越 專家：越在美中之間走鋼絲

中國國家主席習近平（左）與越共總書記阮富仲（右）12日在河內會面。（歐新社）

繼美國總統拜登9月訪越、升級美越關係後，中國國家主席習近平 12至13日出訪越南 尋求關係升級。紐約時報12日報導，在美中之間，越南長期採取「根底堅實、頂部靈活」的竹子外交，若能在兩強間取得平衡，有望為越南經濟帶來助益；但若激怒任一方，恐也得付出沉重代價。

夏威夷亞太安全研究中心（APCSS）教授伏溫（Alexander Vuving）說，越南政府需非常小心周旋，走在一條極細「且愈來愈細」的鋼絲上。分析師表示，習近平有意測試越南的意圖，確保河內並未倒向「抗中親美」的立場。

美越關係9月升級為全面戰略夥伴關係，是越南最高外交層級關係。據南華早報，中越和俄越的外交層級也是全面戰略夥伴關係；而繼美國後，日越關係11月也升級至最高級。

越南與中國自15年前便已展開全面戰略夥伴關係，但習近年來持續施壓，要求越方加入北京的「人類命運共同體」倡議。此倡議約10年前由習提出，旨在團結地區支持、安撫東南亞國家的對中國的不信任，包括柬埔寨、寮國和緬甸等國都已加入，但越南遲遲沒點頭。紐時指出，河內當局恐擔心，加入此倡議將被視為接受中國霸權。

據美國地質調查所，越南擁有全球第二大的稀土 金屬礦藏。稀土是生產智慧型手機、電動車和風力渦輪機的關鍵材料，中國則對全球稀土產業鏈有相當主導權，極大程度掌控稀土金屬價格。華府認為，越南和澳洲等國有潛力為中國壟斷供應鏈的現況提供替代方案。

國際危機組織（ICG）亞洲項目副主任黎依芯說，習近平訪越，顯示越南仍在中國影響範圍內。她還說，習此行除了展現緊密的中越關係，也向中國人民傳達一項信息，即北京對周遭國家仍有影響力，尚未輸給西方陣營。

越南長期採取竹子外交，旨在強權之間取得平衡。紐時指出，習近平「越南行」一方面是提醒美國，越南並未完全向美方靠攏；但越南若過度違逆習所領導的北京，恐將面臨內部反彈等巨大風險。

黎依芯說：「截至目前為止，越南領導階層處理得不錯，他們理解強權競爭所帶來的挑戰與契機，並最大程度運用越南的戰略地位」。但她提醒，重點在於能持續多久。