北韓成功發射偵察衛星 金正恩帶女兒出席慶功宴

金正恩（右）23日攜女兒金主愛出席間諜衛星發射慶功宴。（美聯社）

北韓 國營媒體報導，北韓領導人金正恩 表示，北韓最近發射一枚偵察衛星，是在行使自我防衛權利。北韓慶祝發射成功，展現北韓有能力打擊全球任何地方。

路透報導，北韓21日表示已將第一枚偵察衛星送上軌道，此舉因違反聯合國禁止使用適用彈道飛彈計畫技術的決議，招致國際社會譴責。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩視察國家航空航天技術總局（National Aerospace Technology Administration, NATA）讚揚太空 科學家與技術人員，稱在國家面臨敵對勢力「危險且具侵略性的行為」時，21日發射行動是「令人大開眼界的事件」。

北韓中央通信社報導：「他說擁有偵察衛星是在全面行使自衛權，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）武裝部隊不會有絲毫讓步、也不會停止，哪怕只有片刻。」

北韓昨天舉行慶祝發射偵察衛星的宴會，總理金德訓（Kim Tok Hun）表示，這枚衛星將讓北韓軍隊發展成「全球最優良的軍隊，擁有打擊全球任何地方的能力」。