我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放大招 華人搶到凌晨

北韓成功發射偵察衛星 金正恩帶女兒出席慶功宴

中央社／首爾24日綜合外電報導
金正恩（右）23日攜女兒金主愛出席間諜衛星發射慶功宴。（美聯社）
金正恩（右）23日攜女兒金主愛出席間諜衛星發射慶功宴。（美聯社）

北韓國營媒體報導，北韓領導人金正恩表示，北韓最近發射一枚偵察衛星，是在行使自我防衛權利。北韓慶祝發射成功，展現北韓有能力打擊全球任何地方。

路透報導，北韓21日表示已將第一枚偵察衛星送上軌道，此舉因違反聯合國禁止使用適用彈道飛彈計畫技術的決議，招致國際社會譴責。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩視察國家航空航天技術總局（National Aerospace Technology Administration, NATA）讚揚太空科學家與技術人員，稱在國家面臨敵對勢力「危險且具侵略性的行為」時，21日發射行動是「令人大開眼界的事件」。

北韓中央通信社報導：「他說擁有偵察衛星是在全面行使自衛權，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）武裝部隊不會有絲毫讓步、也不會停止，哪怕只有片刻。」

北韓昨天舉行慶祝發射偵察衛星的宴會，總理金德訓（Kim Tok Hun）表示，這枚衛星將讓北韓軍隊發展成「全球最優良的軍隊，擁有打擊全球任何地方的能力」。

北韓國營媒體發布的照片顯示，金正恩的家人與他一起慶祝發射成功。金正恩的女兒坐在旁邊，穿著印有NATA標誌的上衣參加宴會，金正恩的妻子、胞妹、火箭科學家與工程師也都出席。

金正恩（中）23日攜女兒金主愛與國家航空宇宙技術總局的科學家和技術人員合影留念，...
金正恩（中）23日攜女兒金主愛與國家航空宇宙技術總局的科學家和技術人員合影留念，慶祝軍事偵察衛星發射成功。（路透）
慶功宴全場穿運動服。（美聯社）
慶功宴全場穿運動服。（美聯社）

北韓 金正恩 太空

上一則

以哈停戰協議生效後 137輛援助卡車已在加薩卸貨

延伸閱讀

分析：普亭金正恩交好 中俄不封頂關係碰天花板

分析：普亭金正恩交好 中俄不封頂關係碰天花板
平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像

平壤官媒：金正恩檢視偵察衛星傳回美軍關島基地影像
習近平致電金正恩 「友誼歷久彌堅」同推動中朝關係

習近平致電金正恩 「友誼歷久彌堅」同推動中朝關係
傳北韓將關閉駐港領事館 習致電金正恩 稱情誼歷久彌堅

傳北韓將關閉駐港領事館 習致電金正恩 稱情誼歷久彌堅

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29

超人氣

更多 >
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留