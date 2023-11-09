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真主黨手握俄製反艦飛彈 威脅美部署地中海航母打擊群

編譯盧思綸 / 即時報導
黎巴嫩民兵組織真主黨取得俄羅斯反艦飛彈，威脅部署在地中海的美國軍艦，區域戰爭風險全面上升。真主黨領袖納斯拉勒上周威脅華府已做好攻擊準備。（路透）
黎巴嫩民兵組織真主黨取得俄羅斯反艦飛彈，威脅部署在地中海的美國軍艦，區域戰爭風險全面上升。真主黨領袖納斯拉勒上周威脅華府已做好攻擊準備。（路透）

路透報導，黎巴嫩消息人士透露，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）取得強大的俄羅斯反艦飛彈，威脅部署在地中海的美國航空母艦打擊群，區域戰爭風險全面上升。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）上周威脅華府，表示已經準備好打擊援助以色列的美國軍艦。

兩名黎巴嫩消息人士指出，真主黨已經大幅增加反艦飛彈能力，包括射程達300公里的俄製「寶石」（Yakhont）巡弋飛彈。

部分媒體和分析家指出，真主黨十多年前便在敘利亞部署寶石巡弋飛彈，幫敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）在內戰中打擊對手；不過真主黨從未對外證實。

真主黨長期接受伊朗軍援，同時是哈瑪斯的忠實盟友。

目前華府在地中海部署兩艘航空母艦，目的是威懾伊朗極其代理勢力，包括哈瑪斯、真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）。

真主黨將美國軍艦視為直接威脅，納斯拉勒3日放話「已經做好準備，美軍軍艦現在嚇不倒我們，以後也不會。」

對此白宮回應，真主黨切勿利用以巴衝突惹事，美方不希望看到衝突蔓延到黎巴嫩。

其中一名消息人士表示，真主黨的反艦能力從2006年開始大幅提升，「不光寶石巡弋飛彈，還有其他武器」。

伊朗 哈瑪斯 華府

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