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中國接任聯合國安理會主席：以巴局勢列「最重要工作」

記者廖士鋒／即時報導
中國常駐聯合國代表張軍，1日向媒體表示，以巴局勢是本月安理會議程上最重要的工作。（取材自中國駐聯合國代表團官網）
中國常駐聯合國代表張軍，1日向媒體表示，以巴局勢是本月安理會議程上最重要的工作。（取材自中國駐聯合國代表團官網）

中國11月接任聯合國安理會輪值主席，其駐聯代表張軍強調，以巴局勢是本月安理會議程上「最重要的工作」，北京將與各方推動安理會及時採取負責任、有意義的集體行動，北京方面還推出給安理會成員的紀念品「魯班鎖」，呼籲各國緊緊團結在一起。

據中國駐聯合國代表團官網消息，張軍1日主持安理會會議，通過了本月工作日程。他同日向駐聯合國國際媒體吹風時，透露北京擔任11月安理會輪值主席的工作考慮，他強調，以巴局勢是本月安理會議程上最重要的工作。當務之急是推動停火止戰，防止出現更多平民傷亡，防止出現更大規模人道災難，防止衝突外溢。

張軍指出，「作為安理會輪值主席，中方將順應國際社會呼聲，同有關各方一道，推動安理會及時採取負責任、有意義的集體行動」。

他強調，聯大10月27日通過的決議獲得會員國廣泛支持，這為安理會下階段行動提供了重要參照。並重申，以巴問題的根本出路是落實「兩國方案」，針對當前局勢的任何解決辦法都不能背離「兩國方案」，更不能強加於巴勒斯坦，巴勒斯坦的未來應該由巴人民自己決定。

張軍還提到，中國為安理會成員準備了一份紀念品「魯班鎖」。魯班鎖「就像和平一樣，拆開容易組裝難，破壞容易重建難，貿然下手可能造成不可逆的傷害」。他籲成員國「緊密團結在一起，共同推動安理會工作取得積極成效」。

就聯合國安理會改革議題，張軍表示，中國支持聯合國改革包括安理會改革，「改革的關鍵是把握正確方向，真正反映發展中國家群體性崛起的國際政治現實，增強發展中國家的代表性、發言權和決策權」。

此前中共外事辦主任兼外長王毅1日向阿曼外交大臣巴德爾通表示，中國出任本月安理會輪值主席，「將與各方尤其是阿拉伯國家加強協調，主持公道，凝聚共識，為實現衝突降級、保護平民、緩解人道局勢、恢復和平進程作出不懈努力」。

聯合國 北京 巴勒斯坦

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