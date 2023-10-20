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以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

以巴衝突愈演愈烈 大馬首相安華：停止任何形式暴力行為

中央社／吉隆坡20日專電
馬來西亞首相安華。（路透）
馬來西亞首相安華。（路透）

以巴衝突情勢愈演愈烈，馬來西亞首相安華抵達中東商議以巴情勢，他今天在前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X發文強調，目前最迫切事情就是停止任何形式的暴力行為。

安華今天凌晨抵達沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh），出席東協（ASEAN）與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）峰會，與中東國家商議因應以巴衝突情勢與後續行動。波斯灣合作理事會成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、阿曼及科威特。

馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）提前於16日晚間率大馬代表團赴吉達出席伊斯蘭合作組織相關會議，討論以色列軍事行動對巴勒斯坦人民造成的影響。

安華（Anwar Ibrahim）在X平台發文指出，他與巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmud Abbas）電話交談，討論加薩（Gaza）地帶的最新情況。

他指出，期望所有相關國家共同努力，能夠迅速對巴勒斯坦人民展開人道援助。

對於平民遭受攻擊，安華強烈譴責這種暴行。

這次峰會將討論以巴衝突情勢進展，除關注受困砲火的巴勒斯坦人民生活，也將尋求是否有解套方案。

大馬外交部公告指出，馬來西亞強烈譴責阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）遭襲事件，大批包括孕婦、幼童與無辜平民不幸喪生，如此殘暴行徑明顯背離人類價值觀，也與國際法規定不符。

巴勒斯坦 沙烏地阿拉伯 加薩

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