我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治亞州4名囚犯越獄 其中1人被控謀殺

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

俄羅斯決議草案未點名哈瑪斯 安理會闖關失敗

中央社／紐約聯合國總部16日綜合外電報導
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（前）。（美聯社）
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（前）。（美聯社）

聯合國安理會今天駁回俄羅斯起草的一項決議草案，這項草案譴責中東暴力升級，但未指明哈瑪斯突襲以色列至少造成1400人喪命，與會代表不願支持這項動議。

在以色列準備對加薩走廊發動地面攻擊之際，安理會今天召開會議。

法新社報導，只有4個國家投票贊成俄羅斯提出的決議草案，美國等另外4國投下反對票，另有6個國家棄權。

外交官員表示，巴西提出另一項議案，明確譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas），似乎獲得較廣泛支持，安理會預計明晚對此進行投票。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示，儘管俄國提案未獲通過，但已促使安理會採取行動。

英、美兩國皆對俄羅斯提出的草案投下反對票，並批評莫斯科缺乏磋商，也未認真嘗試尋求共識。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）表示，安理會目前正處於二戰後成立以來「最關鍵的十字路口之一」，自2016年以來，安理會就未曾對以色列和巴勒斯坦領土局勢問題通過任何一項決議。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）表示，安理會有道德責任採取行動，致力遏止以色列對加薩走廊（Gaza Strip）展開攻擊；他說以色列每小時奪走12條人命。

這個支持巴勒斯坦難民的聯合國機構警告說，若不恢復供水和其他重要物資供應，加薩走廊將面臨「前所未見的人類災難」。

以色列 聯合國 巴勒斯坦

上一則

布魯塞爾警方開火 1男子中彈 很可能是恐攻槍手

下一則

以軍瞭望兵在哈瑪斯攻擊前通報異狀 上級卻稱「那幫混混搞不出名堂」

延伸閱讀

分析：拜登將訪以色列 機場在哈瑪斯射程 安全巨大挑戰

分析：拜登將訪以色列 機場在哈瑪斯射程 安全巨大挑戰
切斷哈瑪斯金脈 以色列下令凍結逾100個加密幣帳戶

切斷哈瑪斯金脈 以色列下令凍結逾100個加密幣帳戶
久候多時 會面又短 布林肯中東行一路受挫

久候多時 會面又短 布林肯中東行一路受挫
參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用