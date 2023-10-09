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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

聯合國安理會未全體一致譴責哈瑪斯 美國表遺憾

中央社／紐約聯合國總部8日電
聯合國安理會多個成員國8日譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯對以色列發動大規模突襲。圖為加薩市建築遭以色列空襲摧毀，8日仍冒出濃煙。（美聯社）
聯合國安理會多個成員國8日譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯對以色列發動大規模突襲。圖為加薩市建築遭以色列空襲摧毀，8日仍冒出濃煙。（美聯社）

聯合國安理會多個成員國今天譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動大規模突襲。由於非全體一致譴責，美國對此表示遺憾。

哈瑪斯集團昨天突襲以色列並擄走多名人質。聯合國安全理事會今天針對這場危機召開緊急會議時，美國呼籲對事件予以強烈譴責。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）會後對媒體表示：「有很多國家譴責哈瑪斯這次的襲擊行動，但顯然不是全體。」

伍德說：「不用我說什麼，大家也許就能猜出其中之一是哪國。」法新社報導，伍德顯然是指俄羅斯。俄羅斯自全面入侵烏克蘭以來，與西方國家的關係便急劇惡化。

多位外交官表示，安理會並未考慮發布任何聯合聲明，更不用說具有約束力的決議了，以俄羅斯為首的幾個安理會成員希望進一步擴大焦點，而不是去譴責哈瑪斯。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示：「我的訊息是：立即停止打鬥、展開停火協商，進行有意義的談判，這是（安理會）幾十年來的主張。」

涅班濟亞表示，多年來「懸而未決的幾項議題」是造成現今這個問題的部分原因。

在安理會大致和俄羅斯站一邊的中國，這次表示會支持安理會發布聯合聲明。

中國常駐聯合國代表張軍說：「安理會不發表任何言論，這很反常。」他稍早承諾說，中國支持譴責「所有針對平民的攻擊」。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）今天會前出示以色列公民遭到哈瑪斯俘虜的圖片。他說：「這些都是戰爭罪行，明目張膽、有證據的戰爭罪。」

他說：「必須給予以色列堅定支持來進行自我保護，保護自由世界。」

聯合國 哈瑪斯 俄羅斯

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