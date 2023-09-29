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東亞局勢險 日本33機場港口擬升格軍用

編譯中心／綜合28日電
因應東亞局勢，日本政府已挑選33個民用機場和港口，列入可能升級為軍用的候選名單；圖為鹿兒島機場。（取材自維基百科）
因應東亞局勢，日本政府已挑選33個民用機場和港口，列入可能升級為軍用的候選名單；圖為鹿兒島機場。（取材自維基百科）

鑑於對東亞的安全關切升高，日本政府已挑選10個都道府縣的33個民用機場和港口，列入可能升級為軍用的候選名單。不久將與這些地方政府商討延長機場跑道及擴建碼頭，有助日本自衛隊和海上保安廳在「有事」時撤離居民或部署部隊。

日本經濟新聞28日報導，日本政府在去年底修訂的國家安保戰略中，納入升級機場港口，以備不時之需的計畫。其中具較高整備必要性的設施被列為特定重要據點，所需經費將由2024會計年度預算案的公共事業費中撥款。

日經取得的8月草擬非正式文件顯示，有14個機場及19個港口獲選，當中至少16個設施在南西諸島（琉球群島），包括沖繩縣、九州和四國，均靠近中國及台灣。諸多分析家指稱，在不遠將來，台灣恐淪為武裝衝突的引爆點。

候選機場包括沖繩的與那國、新石垣、宮古及那霸，還有九州的鹿兒島及宮崎、四國的高知。這些機場均可在「台灣有事」時，當作部署自衛隊和補給燃料及食物之處。執政的自民黨參議員佐藤正久說，這也意味著使美軍屆時能派兵。他隸屬該黨幹事長茂木敏充的派閥「平成研究會」（茂木派）。

與那國、新石垣和宮古這三座機場跑道都只長兩千公尺，能搭載逾百人的C-2軍用運輸機難以起降。日本政府為便於撤離島上居民，將考慮延長跑道，並做其他改善。另將在其他機場新設停機坪、滑行道及機庫，以便自衛隊與海保機隊使用。

一位自衛隊官員說，一條能不費力地改為國防用途、至少2500公尺長的民間機場跑道，是日本安保的重要資產。

另外，日本政府計畫在與那國島建新港口，可供護衛艦與巡邏艦停靠。沖繩的石垣、平良和那霸港；九州熊本縣熊本港與福岡縣博多港也將整修。

除因應兩岸衝突，鄰近俄羅斯的北海道、和北韓隔著日本海的福井縣機場港口，亦被列入這份改善名單。候選的空港、海港均屬於機密，並將視情況追加。

此外，據日本富士新聞網（FNN）報導，東京電力公司宣布將於10月5日將進行福島第一核電廠核汙水（日本稱核處理水）第二階段排海，預計在17天內排放7800公噸的核汙水，總量比第一階段稍多。

東電預定在2023年度內（2024年3月底前）分4次排放核處理水，相當約30座貯存槽共3萬1200噸，占總貯存總量2.3%。

因應東亞局勢，日本政府計畫整修多個港口，以供護衛艦與巡邏艦停靠；圖為那霸港。（取...
因應東亞局勢，日本政府計畫整修多個港口，以供護衛艦與巡邏艦停靠；圖為那霸港。（取材自維基百科）

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