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南韓10年來首閱兵 嗆北韓別動用核武

編譯中心／綜合26日電
尹錫悅（前右）26日在南韓首爾機場視察國軍日紀念活動。（韓聯社）
尹錫悅（前右）26日在南韓首爾機場視察國軍日紀念活動。（韓聯社）

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅26日出席紀念建軍75周年閱兵式，3700名軍人冒雨參演，展示飛彈、戰車、無人機等逾170件軍備，駐韓美軍亦派出300人參與。這是南韓繼2013年後，暌違10年再度舉行國軍日閱兵。

這次軍演是首次有駐韓美軍參與，總統尹錫悅致辭時警告，倘若北韓動用核武，韓美同盟將以壓倒性力量終結平壤政權。

南韓原按例每隔5年舉行國軍日閱兵，但2018年時任總統文在寅因試圖緩和兩韓關係，特意取消閱兵。韓聯社認為，本次閱兵展示的玄武地對地飛彈等關鍵武器，顯然意在示警北韓。

南韓總統府表示，當日閱兵意在打造與民同樂的國軍日活動。街頭行進自當天下午4時，於首爾崇禮門至光化門路段進行；尹錫悅和一般民眾、韓軍官兵、受邀人士一同從光化門世宗大王像，行進至六曹廣場。尹錫悅說：「看了你們今天氣勢磅礴的遊行，我相信人民會信任你們，對國家安全充滿信心」。

時值北韓持續開發核武等大型毀滅武器，首爾近期加強提升軍力。其他亮相的武器包括遠端防空飛彈、愛國者防空飛彈、中程防空飛彈、多管火箭炮、無人潛艇、K9自走砲等68種共340多件軍備。

南韓開發的玄武系列飛彈包括彈道、巡弋飛彈，是南韓嚇阻體系中「大規模打擊報復」（KMPR）作戰計畫的核心要件；KMPR旨在發生重大衝突時，打擊北韓的指揮能力。南韓軍方未指明本次展出的玄武飛彈類型，但韓聯社引述一名軍官指出，「高強度」的種類亦在閱兵中出動。

海軍新一代「正祖大王」號神盾驅逐艦透過擴增實境技術呈現。受當時雨勢影響，原定亮相的F-35A、F－15K軍機、阿帕契直升機、空軍「黑鷹」飛行表演隊等空武未能登場。

此外，尹錫悅稍早在首爾南方一處空軍基地的另一場儀式中讚揚美韓軍事關係進一步擴展。他警告北韓不要動用核武，並承諾加強對軍隊和國防工業的支持，「如果北韓動用核武，北韓政權將被韓美同盟的壓倒性反制行動終結」。

南韓2023年國防預算為57萬億韓圜（約42億美元），近年積極拓展國防產業，是第九大武器出口國。去年售武收益達173億美元，買家包括菲律賓、印度、泰國和北約成員國等。

南韓26日舉行10年來首場閱兵式，在與北韓關係惡化之際展現先進軍武。南韓總統尹錫...
南韓26日舉行10年來首場閱兵式，在與北韓關係惡化之際展現先進軍武。南韓總統尹錫悅在首爾空軍基地演說時警告北韓不要動用核武。（韓聯社）
南韓26日舉行10年來首次閱兵式，共有27款武器裝備首次亮相，包括玄武系列飛彈。...
南韓26日舉行10年來首次閱兵式，共有27款武器裝備首次亮相，包括玄武系列飛彈。（歐新社）

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