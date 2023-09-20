金正恩平壤壁畫亮相 躋身「偉人」行列

在平壤萬景台革命學院，金正恩馬賽克壁畫舉行竣工儀式。（朝中社）

北韓 領導人金正恩 已結束對俄羅斯的正式友好訪問，於18日凌晨回到北韓境內。據朝中社19日報導，此訪進一步加深了北韓與俄羅斯總統普亭、俄羅斯政府和人民之間同志般的友誼和友好關係紐帶，並開啟朝俄關係發展的新篇章。

金正恩本月10日下午乘專列從平壤啟程赴俄，13日在俄羅斯阿穆爾州的東方航天發射場與普亭舉行首腦會談，此後視察了戰斗機工廠等，並於前一天結束了長達9天的訪俄行程。

另方面，金正恩馬賽克壁畫亮相平壤市中心，加快搞個人崇拜的步伐。韓聯社報導，金正恩出現在畫中的中間位置，戴紅領巾露出笑容，被一群孩子簇擁；馬賽克壁畫一直用作已故最高領導人金日成、金正日父子搞個人崇拜的工具，最近開始渲染對金正恩的偶像崇拜。

這是金正恩馬賽克壁畫首次被確認出現在平壤。萬景台革命學院是1947年設立的特權階層教育機構，專門招收抗日游擊隊後人，為黨政軍高幹的「紅二代」上位提供空間；學院所在的平壤萬景台區遍布金日成和金正日父子銅像、金日成故居等紅色文化資源。

有分析稱，北韓在此修建金正恩壁畫，宣示上台10周年的金正恩已經躋身「偉人」之列。北韓的馬賽克壁畫做工考究，在1200度高溫燒制的有色玻璃、瓷磚或天然石材上製成。金正日於本世紀初特別指示在全境大量安設馬賽克宣傳畫，主要題材是金日成的笑容和金氏父子同框場面。

另外，金正恩胞妹金與正 隨他走訪俄羅斯，北韓專家告訴福斯數位新聞，冷酷聰明的金與正已然是「全世界最危險女性」。

塔弗茲大學弗萊徹學院教授李晟允（音譯）表示，「儘管她相對年輕，9月底將滿36歲，但她無疑為這個殘酷、沙文主義、由男性主導的國家增添一抹較為柔和的形象，外界必須非常認真地看待她。」

金與正2011年於父親金正日的喪禮上首次公開露面，但到2018平昌冬奧之前，她在很大程度上仍是個背景人物。幾個月後，金與正陪同哥哥金正恩與南韓總統文在寅舉行歷史性峰會。

分析人士認為，金與正是金正恩的接班人，李晟允則說，她可能會扮演「攝政王」的角色，直到金正恩傳聞中的幼子成長到足以掌權為止，儘管這可能引發一些角力。

李晟允還推測，北韓可能為把金與正武器化，派她出席總統級或聯合國會議，這將使這些管理機構陷入尷尬境地，要不接受她，要不因為她是女性而顯得「莽撞無禮」，進一步鞏固她的權力和影響力。