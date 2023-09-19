加拿大控印特務殺錫克教領袖 智庫專家：美國左右為難
流亡加拿大的印度錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在卑詩省溫哥華附近遇害，加國總理杜魯多19日指控印度政府涉案，新德里則嚴正否認，稱該指控「荒謬」，導致兩國關係跌落谷底，並互相驅逐一名外交官。彭博資訊報導指，此事使美國總統拜登夾在美國最親密的盟友之一和對抗中國日益重要的夥伴之間，立場為難。
印度總理莫迪19日否認與流亡加拿大的錫克教領袖尼賈爾遭殺害有關，稱這項指控「荒謬」。兩國彼此驅逐對方的一名外交官，而加拿大政府尚未公開任何證據。
對此，白宮也反應謹慎，國家安全委員會發言人安沃森（Adrienne Watson）表示，政府深感憂心，並呼籲印度配合加拿大調查。一名美國官員承認，此事令拜登頭疼，拜登甫離開印度，美印關係似乎步入正軌。而此事可能擾亂美國為制衡中國而積極拉攏印度的努力。
美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）高級國防分析師葛洛斯曼（Derek Grossman）表示，拜登政府處於輸定的局面，「如果站渥太華這邊，新德里就會相當不滿，然後再次質疑華府的忠誠。如果站新德里這邊，那美國就是與北約盟友鬧矛盾。」
報導指出，美國經常讓自己處於左右為難的境地，一方面要努力捍衛世界各地人權，另一方面又需要與被控經常侵犯人權的政府合作，以保護其地緣政治利益。如此導致了周期性的緊張局勢，像是2018年沙烏地阿拉伯特工殺害華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）事件。
美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）南亞研究所所長柯格曼（Michael Kugelman）表示，對於印度，美國及其一些盟友面臨一個長期困境，即對印度民主倒退嚕的擔憂，但同時又希望確保不會危及與他們認為具有戰略重要性的國家關係，「老實說，我認為華府只會保持緘默」。
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