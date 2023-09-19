加拿大控印特務殺錫克教領袖 智庫專家：美國左右為難

加拿大指控印度政府涉嫌殺害錫克教領袖尼賈爾，掀起加印外交風波，使得美國立場左右為難。（路透）

流亡加拿大 的印度 錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在卑詩省溫哥華附近遇害，加國總理杜魯多19日指控印度政府涉案，新德里則嚴正否認，稱該指控「荒謬」，導致兩國關係跌落谷底，並互相驅逐一名外交官。彭博資訊報導指，此事使美國總統拜登 夾在美國最親密的盟友之一和對抗中國日益重要的夥伴之間，立場為難。

印度總理莫迪19日否認與流亡加拿大的錫克教領袖尼賈爾遭殺害有關，稱這項指控「荒謬」。兩國彼此驅逐對方的一名外交官，而加拿大政府尚未公開任何證據。

對此，白宮也反應謹慎，國家安全委員會發言人安沃森（Adrienne Watson）表示，政府深感憂心，並呼籲印度配合加拿大調查。一名美國官員承認，此事令拜登頭疼，拜登甫離開印度，美印關係似乎步入正軌。而此事可能擾亂美國為制衡中國而積極拉攏印度的努力。

美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）高級國防分析師葛洛斯曼（Derek Grossman）表示，拜登政府處於輸定的局面，「如果站渥太華這邊，新德里就會相當不滿，然後再次質疑華府的忠誠。如果站新德里這邊，那美國就是與北約盟友鬧矛盾。」

報導指出，美國經常讓自己處於左右為難的境地，一方面要努力捍衛世界各地人權，另一方面又需要與被控經常侵犯人權的政府合作，以保護其地緣政治利益。如此導致了周期性的緊張局勢，像是2018年沙烏地阿拉伯特工殺害華盛頓郵報專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）事件。

美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）南亞研究所所長柯格曼（Michael Kugelman）表示，對於印度，美國及其一些盟友面臨一個長期困境，即對印度民主倒退嚕的擔憂，但同時又希望確保不會危及與他們認為具有戰略重要性的國家關係，「老實說，我認為華府只會保持緘默」。