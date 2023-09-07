北韓第一艘戰術核潛艇成軍 金正恩：讓無恥敵人感到恐怖威懾

北韓領導人金正恩6日出席首艘國造核動力戰術潛艦下水典禮。（路透）

南韓 國際廣播電台引述北韓 官媒報導，本月8日，北韓政權成立75周年的前一天，建造了在水下可進行核攻擊的第一艘戰術核攻擊潛艇——第841號「金君玉英雄艦」。

北韓官方媒體朝鮮中央通信社8日在題為「加強主體海軍武裝力量的新時代，轉變時期到來的重大事件」的報導中稱，無限忠於我們黨革命事業的英雄的軍工部門工人階級和科技工作者建造我們朝鮮式戰術核攻擊潛艦，向迎接成立75周年的母親祖國獻禮。

據報導，國務委員長金正恩 、李炳哲元帥、朴正天元帥、金德訓內閣總理、金明食海軍大將等黨、政府和軍部領導幹部出席，海軍東海艦隊指揮官、海兵們、鳳臺造船廠全體工人階級和科技工作者參觀了本月6日舉行的金君玉英雄艦下水儀式。

據推測，北韓新建造的戰術核攻擊潛艦是羅密歐級潛艦的改良型（3000噸級）。從北韓媒體公開的照片來看，艦上裝有可以發射潛射彈道飛彈的發射管。估計有6個小型發射管和4個大型發射管。

南韓軍方的一位消息人士表示，現有的羅密歐級潛艦沒有潛射飛彈發射管，但北韓在對羅密歐級潛艦進行改良的同時，也擁有潛射飛彈的發射管。這艘潛艦可同時發射搭載核彈頭的潛射飛彈（SLBM）和核魚雷「海嘯」。