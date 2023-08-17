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阿根廷總統初選獲勝者 主張凍結與中國關係

編譯季晶晶／綜合外電
意外取得阿根廷總統初選領先地位的米雷伊主張凍結與中國關係。（美聯社）
意外取得阿根廷總統初選領先地位的米雷伊主張凍結與中國關係。（美聯社）

在阿根廷總統初選中意外取得領先地位的候選人米雷伊（Javier Milei）外交政見與經濟倡議一樣激進。他主張凍結與中國的關係，並讓這個南美第二大經濟體退出南方共同市場。他先前已表示，如果贏得10月大選，會關掉中央銀行，改以美元當貨幣

有「阿根廷川普」之稱的極右翼國會議員米雷伊受訪時形容自己的外交政見，是一場全球性戰鬥「對抗社會主義者和中央集權者」。

他說：「在中國，人們沒有自由，不能做自己想做的事，去做就會送命。你要和刺客進行貿易嗎？」 他指的是北京政府。

他全面拒絕與「社會主義者」做生意，把共產主義中國與阿根廷最大貿易夥伴、左派總統魯拉領導的巴西歸為一類。中國是阿根廷出口商品的第二大買家，提供阿根廷央行至關重要的180億美元貨幣互換額度，供後者償還國際貨幣基金組織的債務。

米雷伊稍後澄清說，雖然他本人非常討厭中國和其他一些國家的領導人，但應由民營部門決定是否與這些國家保持商業關係。他說：「我沒必要介入，但我不會與那些不尊重自由的國家發展關係。」

巴西外交部未立置評。中國駐阿根廷大使館的電話無人接聽。

上周末震撼阿國政壇的米雷伊獲得的選票超過親商聯盟和裴隆主義執政陣營，可能在10月當選總統，對這個主要由左翼領導人治理的地區造成衝擊。

這位激進的自由主義者認為自己大膽的財政調整將提升阿國聲譽和信用狀況，債務不再違約。他的計畫包括，透過大幅縮減公共工程在2025年年中之前大砍支出達GDP的13%，減少政府部會數量，取消補貼和資本限制從而使企業可以使用美元進行交易。更激進的是，他還想廢掉央行，把規模6,400億美元的阿根廷經濟美元化，以降低目前高達113%通膨率。

他說：「顯然，我會盡一切努力避免違約。如果你進行必要的財政調整，資金就會在那裡。」

他批評央行是「地球上最糟的垃圾」，雖想棄披索用美元，但把美國聯準會一塊兒罵進去：「央行分四類：聯準會那樣的壞央行；拉丁美洲那樣非常壞的央行；壞得可怕的央行；然後是阿根廷央行。」

米雷伊表示已制定經濟美元化計畫，這會是他當選後最先採取的行動之一：阿根廷將效仿薩爾瓦多模式，允許人們自願選擇貨幣，一旦三分之二的貨幣基礎發生轉換，經濟就會完全美元化。

央行 貨幣 巴西

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