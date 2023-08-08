盟友也駭 路透：北韓駭入俄飛彈系統後 技術大進步

外媒報導稱，自從北韓駭客入侵俄國飛彈公司後，北韓飛彈發展加快速度，圖為北韓閱兵儀式上的「火星-18」洲際飛彈。(朝中社)

俄羅斯 國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)上月甫出訪北韓 ，是自1991年蘇聯解體以來首次有俄國防長訪問該國，路透7日獨家報導爆料，一群北韓菁英駭客 入侵了俄羅斯一家主要導彈開發商的電腦網路至少五個月，表明北韓甚至不惜攻擊盟友以獲取關鍵技術。

據路透檢視的技術證據和資安研究人員分析，代號ScarCruft和Lazarus的駭客從2021年底攻擊切洛梅設計局(NPO Mashinostroyeniya)，偷偷安裝後門，一直到2022年5月，路透無法確定駭客在入侵期間查看哪些資訊或是否竊取任何數據。但是攻擊發生後的幾個月，北韓宣布其被禁止的彈道導彈計畫有所進展，尚不清楚是否與此次入侵有關。

專家表示，這起事件顯示，北韓為了取得關鍵科技，甚至不惜瞄準俄羅斯等盟邦。

最初發現遭到入侵的是美國資安公司SentinelOne的研究員黑格爾(Tom Hegel)。黑格爾的團隊是因為切洛梅設計局的一名IT員工將證據上傳到全球資安研究人員使用的私人端點時意外洩露了公司的內部通訊。駭客深入該公司的IT環境，能夠讀取電郵、在網路間跳轉並提取數據。

切洛梅設計局是一家位於莫斯科郊區小鎮魯托夫(Reutov)的火箭設計機構，在冷戰期間作為俄羅斯太空計畫的主要衛星製造商和巡弋飛彈供應商而崛起，到歐巴馬政府時期因俄國入侵克里米亞而遭制裁。

專家稱，飛彈專家指出，切洛梅設計局曾是極音速飛彈、衛星科技和較新世代彈道軍備的開發先驅，而北韓對這三項領域極感興趣，因為平壤持續進行一項洲際彈道飛彈開發任務，意圖具備攻擊美國本土的能力。

如2019年俄總統普亭稱讚切洛梅設計局的「鋯石」(Zircon)高超音速飛彈是有前途的新產品。歐洲飛彈專家席勒(Markus Schiller)表示，北韓駭客很可能已取得鋯石飛彈的資訊，但這不代表他們能立即造出同樣飛彈。