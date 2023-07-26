反制中俄 日、義空軍將首次空軍聯合演習

日本航空自衛隊下月將與義大利空軍F-35戰機，舉行首次聯合戰機演習。（Getty Images）

除了盟友美國之外，日本 正擴大和志同道合夥伴國家的軍事聯繫，以應對中國和俄羅斯帶來的安全挑戰。日本航空自衛隊今天表示，日本和義大利8月2日至10日將舉行聯合戰鬥機演習。日本航空自衛隊一周前也宣布將與法國空軍進行類似演習；這將是日本和義大利之間的首次聯合空中演習。

共同社報導，日本航空自衛隊與各國的戰機訓練日益頻繁，去年9月和今年1月分別有德國 和印度的戰機來到日本。7月26日還將有法國戰機到訪並參加訓練。

日本航空自衛隊表示，4架日本F-15戰機和4架義大利F-35A戰機，將參加預定在日本海沿岸小松空軍基地周圍舉行的演習。義方有約160名人員到訪日本；日本航空自衛隊也將在這次訓練中投入1架KC-767空中加油運輸機。

日本航空自衛隊在另一份聲明中表示，日本也將於8月23日至9月15日與澳洲空軍，在小松空軍基地舉行聯合空中演習。

上月12日，史上規模最大的空中軍演「空中衛士2023」大型聯合演習，25國先進戰機在德國、荷蘭、捷克相繼升空，還不是北約 成員國日本航空自衛隊也加入演習。

主導這場演習的德國空軍指，北約是一個純粹的「防禦性聯盟」，演習計畫是「模擬北約第五條款援助方案」，德國空軍參謀長葛哈茲表示，此次演習目的在加強參演國之間的合作，展示北約這一軍事集團的實力，藉此牽制入侵烏克蘭的俄羅斯。