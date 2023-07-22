G7、歐盟去信北京 要求阻止北韓利用中國領海逃避制裁

聯合國發現北韓的船隻時常在中國福建三沙灣停留，可能進行非法石油走私，G7、歐盟因此去信北京，要求阻止北韓利用中國領海逃避制裁。非當事船隻。（本報資料照片）

路透21日報導，七大工業國集團（G7）、歐盟和其他三個國家近日聯合撰寫一封「給中國」的信函，要求中國協助阻止北韓 在中國領海逃避聯合國 制裁，原因是北韓的船隻時常在中國福建三沙灣停留，進行非法石油 走私。

報導指出，北韓自2006年以來因導彈和核計畫而受到聯合國制裁，其中包括聯合國於2017年對其實施的精煉石油和原油進口額度上限。不過，聯合國制裁監察員發現，北韓長期以來透過非法進口精煉石油和出口煤炭，來逃避國際制裁。

據報導，這封信由G7的美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和英國，以及澳洲、紐西蘭、南韓和歐盟簽署的信函，將寄送中國駐聯合國大使張軍，但目前尚不清楚信件何時會寄出。

這封信寫道，「我們對多艘油輪的持續存在感到擔憂⋯⋯這些油輪利用你們在三沙灣的領海作為避難所，以便利其向朝鮮進行受制裁石油產品的貿易」。信函還將附上衛星影像圖，照片可見有船隻在三沙灣海域，並顯示這些現象在2022年和2023年都持續在中國領海內發生。

信件指出，「我們再次鼓勵中國政府採取更多措施來識別並防止這些船隻在中國領海拋錨或徘徊」。信件還要求，「如果發現這些船隻再次停泊在三沙灣，中國將檢查這些船隻是否有非法石油走私的證據，拒絕為它們提供所有服務，並盡快將它們驅逐出中國水域範圍」。

信件提到，中國政府應告訴該地區的公司，如果他們為北韓的這些船隻提供服務，他們不僅會面臨制裁風險，還有被公開認定協助逃避制裁的風險。

報導指出，中國多次表示遵守聯合國安理會制裁決議。張軍上周在有關北韓發射導彈會議上對安理會表示，各方應全面執行安理會涉朝決議，特別是有關恢復對話和政治解決的規定，不應選擇性忽視。

報導再指，北韓在過去18個月裡試射了數十枚彈道導彈，美國長期以來一直警告平壤準備進行第七次核試驗。平壤則表示，它正在通過彈道導彈試驗行使自衛權，以維護其主權和安全利益免受軍事威脅。