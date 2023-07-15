印法承諾提升國防合作 維護印太地區穩定

法國同意繼續透過分享先進技術，協助印度 提升國防設備研發與製造能力，共同維護印度太平洋地區和平與穩定。雖然沒有明說，但兩國國防合作顯然是為因應中國在印太的擴張。

印度總理莫迪（Narendra Modi）13日至14日訪問法國，擔任法國國慶閱兵大典主賓，並與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）舉行雙邊會談。

根據印度外交部發布的訪問成果清單，莫迪此行見證雙方簽署20多項涵蓋文化、投資、體育、太空 、科技及策略等領域的合作文件，包括「印法戰略夥伴關係展望2047路線圖」（Horizon 2047）。

這個路線圖為兩國規劃雙邊關係發展路線直到2047年，也就是印度慶祝獨立100年之際。

根據路線圖，法國將與印度共同發展「先進」國防技術及設備，並可提供給第3國。

印度於2015年向法國訂購36架飆風戰鬥機（Rafale），路線圖稱，兩國對法國「及時」交貨表示歡迎，未來雙方還將透過戰機引擎共同製造，擴大在航空科技的合作。

此外，印法表示支持印度斯坦航空公司（HAL）與法國賽峰集團（Safran）之間的直升機引擎合作，並讚揚兩國合作製造6艘鮋魚級（Scorpene-class）柴電動力攻擊潛艦的P-75專案計畫執行成功。

路線圖強調，兩國將尋找具體方案，維護印太地區的穩定與永續發展。

莫迪出發前，媒體廣泛報導印度將宣布增購飆風戰機以及鮋魚級潛艇。兩國官方文件未提及相關交易，但印度時報（TOI）15日披露，印度馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）已與法國海軍船舶集團（Naval Group）簽署協定，增造3艘潛艦。

報導說，印法共同製造的戰機引擎將供印度第5代戰機使用，技術轉移程度將是100%。

印度與法國於1998年將雙邊關係升高到戰略夥伴層級，已進入第25年。