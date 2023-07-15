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北韓駐聯國大使罕見現身安理會 稱試射飛彈是「自衛」

編譯中心／綜合14日電
北韓12日發射新型洲際彈道飛彈「火星-18」，再遭國際譴責之際，北韓駐聯合國大使金星（見圖）13日罕見在聯合國安全理事會現身，並稱北韓射彈是行使自衛權。（美聯社）
北韓12日發射新型洲際彈道飛彈「火星-18」，再遭國際譴責之際，北韓駐聯合國大使金星（見圖）13日罕見在聯合國安全理事會現身，並稱北韓射彈是行使自衛權。（美聯社）

北韓聯合國大使金星（Kim Song）13日罕見現身聯合國安全理事會，表示北韓發射洲際彈道飛彈是行使自衛權之舉，用意是「嚇阻敵方勢力的危險軍事行動，保衛我們的國家安全」。

路透報導，在北韓宣稱12日試射「火星-18」（Hwasong-18）新型洲際彈道飛彈（ICBM）並說這是核武打擊力量核心後，擁有15個成員國的聯合國安理會隨即召開會議。

金星當天在安理會說，「我們斷然拒絕並譴責美國及其追隨者召開的這次會議」；外交官員們表示，前次北韓在安理會談論自家核武與彈道飛彈計畫，已是2017年12月的事。

北韓因研發核武與飛彈計畫，自2006年起即遭聯合國制裁，其中包括禁止研發彈道飛彈。

據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩胞妹金與正14日警告，除非美國放棄針對平壤的「敵對政策」，否則平壤將採取「毀滅性的核嚇阻」措施。

金與正透過官媒發表聲明表示，北韓進行最新一次洲際彈道飛彈試射，是「保護朝鮮半島免於陷入核戰的自衛演習」，強調面對華府的「敵對政策」之下，沒有人可以責怪平壤。

她也譴責聯合國安理會對此次飛彈試射的反應，是不公平和偏頗的做法。她認為，安理會不顧朝鮮對國家安全的合理關切，忽視美國蓄意加劇朝鮮半島和地區爆發核戰風險的罪惡企圖，召開會議對朝鮮行使自衛權大做文章，是抹殺世界和平的對抗機構，也是完全庇護美國和西方機構。

金與正說，美國越是推行無差別的挑釁對抗政策，情況就越會朝著不利於美國的方向發展。「美國招惹我們就必將付出沉重代價，並將面臨非常不祥之事。」

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