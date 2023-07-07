我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財星500大企業CEO 都在讀什麼書？

憂Fed再升息 道指周跌近2%

日相岸田文雄將赴北約峰會 示警中俄在東亞活動風險

中央社／東京7日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。 （路透）
日本首相岸田文雄。 （路透）

日本首相岸田文雄11日將出席在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，他將提醒目前聚焦於烏克蘭的北約留意中國和俄羅斯在亞洲的活動，東京認為這些活動威脅全球安全。

路透報導，這是岸田第2次出席北約會議，此次還有韓國、澳洲和紐西蘭的領導人同行。時值東京將國防支出翻倍，以嚇阻中國和俄羅斯的武力在日本周圍海空出沒。

由於日本感到不再只能單依賴老盟友美國的支持，岸田也正在向新的安全夥伴招手。

日本慶應大學北約專家鶴岡路人表示：「日本雖然談論領土完整性這類原則，但對歐洲傳遞的訊息是『無論與俄羅斯間的情勢有多困難，別忘了印太地區』。」

岸田過去一年不斷呼籲「志同道合國家」團結力量，並警告一旦中國嘗試奪取台灣，類似俄烏戰爭的情況可能在東亞爆發。北京則批評東京抱持「冷戰思維」。

日本政府在最新版年度防衛白皮書當中，形容日本被擁有核武的國家如中國、俄羅斯和北韓圍繞。而俄國也與6個北約成員國接壤。東京擔憂捲入台海衝突，台灣距離日本國土僅100公里。

在北約將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開的高峰會上，日本預料會被納入北約的「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP）當中，藉此開啟在網路安全、太空和中俄相關資訊分享等方面的合作。

這是北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今年1月訪問日本後提出的倡議。當時他表示，中國從俄烏戰爭中學到的教訓，可能影響自身決定。

北約的文件已經開始反映對中國、東亞和印太地區的疑慮，但一名參與北約合作關係相關討論的日本官員指出，日本也有必要深化對這些議題的意識。

儘管如此，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表態反對下，北約不太可能同意在東京設立辦事處，因為這麼做可能觸怒中國，也讓北約可能面臨地理範圍過度擴張的指控。

法國外交部的一名發言人表示：「如果我們把北約的駐留拓展到印太地區、擴大北約的勢力範圍，我們將會犯下一個重大錯誤。」

北約2個歐洲成員國的外交官告訴路透社，北約內部不是只有法國對於在東京設立辦事處感到不安。這些官員婉拒身分曝光。

另一名參與岸田北約峰會行準備工作的日本官員則指出，北約在日本設辦事處的構想與中國完全無關，但如今已被塑造成如此，而北約各成員國和中國都有各自不同關係。

不過這名官員表示，東京將透過日本駐布魯塞爾大使館或是丹麥駐東京大使館繼續與北約溝通。丹麥大使館是日本與北約交涉的聯絡窗口。

北約 日本 俄羅斯

上一則

中國反福島核處理水排海 IAEA署長重申安全

延伸閱讀

中國反福島核處理水排海 IAEA署長重申安全

中國反福島核處理水排海 IAEA署長重申安全
核廢水排放在即 中國外交部：敦促日停止強推核廢水排海

核廢水排放在即 中國外交部：敦促日停止強推核廢水排海
日本核廢水擬入海 岸田文雄：基於科學根據詳細說明

日本核廢水擬入海 岸田文雄：基於科學根據詳細說明
岸田文雄將訪歐 日歐峰會聯合聲明草案關切台海

岸田文雄將訪歐 日歐峰會聯合聲明草案關切台海

熱門新聞

哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25

超人氣

更多 >
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒