日相岸田文雄將赴北約峰會 示警中俄在東亞活動風險

日本首相岸田文雄。 （路透）

日本 首相岸田文雄11日將出席在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，他將提醒目前聚焦於烏克蘭的北約 留意中國和俄羅斯 在亞洲的活動，東京認為這些活動威脅全球安全。

路透報導，這是岸田第2次出席北約會議，此次還有韓國、澳洲和紐西蘭的領導人同行。時值東京將國防支出翻倍，以嚇阻中國和俄羅斯的武力在日本周圍海空出沒。

由於日本感到不再只能單依賴老盟友美國的支持，岸田也正在向新的安全夥伴招手。

日本慶應大學北約專家鶴岡路人表示：「日本雖然談論領土完整性這類原則，但對歐洲傳遞的訊息是『無論與俄羅斯間的情勢有多困難，別忘了印太地區』。」

岸田過去一年不斷呼籲「志同道合國家」團結力量，並警告一旦中國嘗試奪取台灣，類似俄烏戰爭的情況可能在東亞爆發。北京則批評東京抱持「冷戰思維」。

日本政府在最新版年度防衛白皮書當中，形容日本被擁有核武的國家如中國、俄羅斯和北韓圍繞。而俄國也與6個北約成員國接壤。東京擔憂捲入台海衝突，台灣距離日本國土僅100公里。

在北約將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開的高峰會上，日本預料會被納入北約的「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP）當中，藉此開啟在網路安全、太空和中俄相關資訊分享等方面的合作。

這是北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今年1月訪問日本後提出的倡議。當時他表示，中國從俄烏戰爭中學到的教訓，可能影響自身決定。

北約的文件已經開始反映對中國、東亞和印太地區的疑慮，但一名參與北約合作關係相關討論的日本官員指出，日本也有必要深化對這些議題的意識。

儘管如此，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表態反對下，北約不太可能同意在東京設立辦事處，因為這麼做可能觸怒中國，也讓北約可能面臨地理範圍過度擴張的指控。

法國外交部的一名發言人表示：「如果我們把北約的駐留拓展到印太地區、擴大北約的勢力範圍，我們將會犯下一個重大錯誤。」

北約2個歐洲成員國的外交官告訴路透社，北約內部不是只有法國對於在東京設立辦事處感到不安。這些官員婉拒身分曝光。

另一名參與岸田北約峰會行準備工作的日本官員則指出，北約在日本設辦事處的構想與中國完全無關，但如今已被塑造成如此，而北約各成員國和中國都有各自不同關係。

不過這名官員表示，東京將透過日本駐布魯塞爾大使館或是丹麥駐東京大使館繼續與北約溝通。丹麥大使館是日本與北約交涉的聯絡窗口。