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上合組織新德里宣言 左嗆中國右批巴基斯坦

中央社／新德里4日專電

上海合作組織高峰會今天以視訊形式舉行，會後發布新德里宣言。有觀察人士認為，在印度握有主場優勢的情況下，字裏行間可以看到抨擊中國與巴基斯坦的痕跡。

上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）高峰會今天以視訊形式舉行，由輪值主席國印度的總理莫迪（Narendra Modi）主持，與會會員國領袖包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平。

領袖們會後發布新德里宣言（New Delhi Declaration），提倡以相互尊重主權、國家領土完整、不干涉他國內政、不使用武力或威脅使用武力等原則，作為永續發展國際關係的基礎。

這份文件說，與會領袖支持透過對話與諮詢，和平解決國與國之間的歧見與爭端。

會員國同意共同打擊恐怖主義，並尋求擬出一份共同名單，在各自的國境內禁止入列的組織從事活動。

新德里宣言也提到，會員國應避免宗教不包容性、激進民族主義、種族歧視及仇外心理的擴散。

有觀察人士解讀，「相互尊重主權」、「不使用武力」等內容，是印度暗批中國，反恐部分則是印度抨擊巴基斯坦包庇與縱容恐怖組織。

宣言中提到宗教不包容性的部分，觀察人士認為是某些國家在回嗆印度；至於「透過對話…和平解決爭端」，則是印度對俄烏戰爭的一貫立場。

SCO作為中、俄發起的多邊平台，在宣言中暗挺俄羅斯，強調單方面施加未獲聯合國安全理事會通過的經濟制裁，並不符國際法原則，且對第3國以及國際經濟關係造成負面衝擊。

此外，宣言提到，哈薩克（Kazakhstan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、巴基斯坦（Pakistan）、俄羅斯（Russia）、塔吉克（Tajikistan）和烏茲別克（Uzbekistan）支持中國的「一帶一路」倡議。

這個段落沒有列出印度，顯現出印度並不支持「一帶一路」的立場。

中國與巴基斯坦在「一帶一路」倡議下修建的中巴經濟走廊，穿越了印度主張主權的地區，被印度指責侵犯主權及領土完整性。

會員國宣布哈薩克接棒成為下一任的輪值主席，並感謝印度作為輪值主席期間的貢獻。

印度 一帶一路 俄羅斯

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