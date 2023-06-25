我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

瓦格納傭兵叛亂暫落幕 牽動俄烏戰？事變與影響一次看

為「有事」未雨綢繆 日本自衛隊正試用「星鏈」衛星通信網路

編譯茅毅／即時報導
美國「太空探索科技公司」的「獵鷹9號」火箭，去年5月在美國佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射，搭載達53枚該公司的「星鏈」網路衛星。（路透）
美國「太空探索科技公司」的「獵鷹9號」火箭，去年5月在美國佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心發射，搭載達53枚該公司的「星鏈」網路衛星。（路透）

「讀賣新聞」25日引述不只一位日本政府消息人士報導，自衛隊自3月起，就開始使用美國「太空探索科技公司」（SpaceX）衛星通信網路「星鏈」（Starlink）的高速通信服務。鑑於中國及俄羅斯正加強攻擊敵方衛星的能力，日方此舉旨在強化通訊能力。此外，自衛隊也正協商運用美軍等其他國家的衛星。路透同日亦引述讀賣相關報導。

目前還在試用階段，正考慮自明年度起正式使用。美國富豪馬斯克是該公司的創辦人兼執行長。

星鏈是藉由將在高度約550公里低地球軌道上運行的多枚小型衛星，加以連動的「衛星星系」（或稱衛星星座，satellite constellation）。烏克蘭去年2月遭俄國入侵後，即使國內出現通信障礙，星鏈仍支撐著烏軍在俄烏戰場上的網路通信，有助烏軍發動的反攻，因此聞名。

日本防衛省3月和提供該公司服務的代理商簽約，將天線等通信器材發放陸上、海上與航空自衛隊部隊。除設置在日本境內的軍事基地及營區等約十處，部隊平常訓練時也加以實際運用，正檢驗其性能。

防衛省目前共發射兩枚X波段通信衛星至高度約3萬6千公里地球靜止軌道，正供自衛隊部隊運用，自衛隊是首度使用環繞低地球軌道的民間衛星星系。該省預定今年度也將與提供同樣服務的其他公司簽約。在確認星鏈等公司於通信上的性能後，最後將做出是否正式使用的決定。

該報導指稱，中俄均擁有能夠從地面上干擾他國衛星無線電波的裝置，實際上也正從事相關的妨礙行為。

一旦「有事」，若日本的通信衛星因受到攻擊而功能不足，部隊的部署恐陷入癱瘓。由於衛星星系是運用發射的多枚衛星，因此就算其中有幾枚受損，衛星星系還是能繼續使用。

防衛省去年即表明參與由美國主導、多個國家共用國防用通信衛星等的架構，正進行加盟手續，亦將與盟邦及志同道合國家合作。

日本 太空 馬斯克

上一則

東京JR山手線一男車內「亮刀揮舞」 乘客驚慌逃竄 至少3人受傷

延伸閱讀

趁瓦格納集團兵變 烏克蘭圖奪回烏東重要城市巴赫姆特

趁瓦格納集團兵變 烏克蘭圖奪回烏東重要城市巴赫姆特
日本新版鈔明年登場 現行版還可續用

日本新版鈔明年登場 現行版還可續用
竹北氣爆 楊文科挨批隱瞞在日本 縣府：從頭到尾沒隱瞞

竹北氣爆 楊文科挨批隱瞞在日本 縣府：從頭到尾沒隱瞞
因應夏季疫情 日相岸田接種第6劑COVID-19疫苗

因應夏季疫情 日相岸田接種第6劑COVID-19疫苗

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻