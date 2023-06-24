美中英法俄5國專家 本月已在開羅討論降低核武戰略風險

白宮國安會議發言人柯比說，本月13-14日，美、中、英、法、俄五國代表在開羅針對核武舉行工作層級專家會議，這項討論是例行性持續對話的一部分。（路透）

路透報導，美國國務院 23日發表聲明說，美國已在本月召開了一項工作層級專家會議，美國、中國、英國、法國、俄羅斯的專家齊集一堂，在禁止核武擴散條約（NPT）的脈絡下，討論了包括降低戰略風險在內的核武議題。

白宮 國安會議發言人柯比說，這項討論是「例行性持續對話」的一部分。

國務院在聲明中說，美方主辦這場本月13-14日在開羅舉行的會議，而此會是在NPT脈絡下的持續交流。與會的五國正是聯合國安理會的五個常任理事國，專家們分別來自各國外交及國防部門，他們討論了降低戰略風險、核原則及政策。

NPT在1970年生效，其目的是阻止核武製造能力的擴散，且保證成員國有權發展和平用途的核能；此約允許上述五國持有核武。目前未加入此約但有核武的國家是印度、巴基斯坦、以色列、南蘇丹；北韓 在1995年以非核武國家身分加入、2003年退出，隨即開始研發核武。

國務院一名發言人說，各國代表先前曾在2月於杜拜會晤，美國目前是NPT主席，這類會議是NPT對話的一部分。曾有媒體向此發言人提問，是否舉行過雙邊會談，發言人在電郵中未回應此事，僅說「我們發現多邊談話專業又有用」。