FT：美將結合日、台無人機 分享中國艦艇即時海上情資

美國國防承造商General Atomics預定2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機 。（取材自General Atomics官網）

金融時報引述知情人士報導，美國、台灣和日本 將分享海軍偵察無人機的即時數據，可見華府 因應中國可能對台動武，正加強台美日三方協調。

美國國防承造商 General Atomics 預定2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，這款無人機是MQ-9「死神」的海軍用改良款。美國空軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞曾廣泛使用MQ-9，可尋找、跟蹤並打擊敵方船舶和雷達。

這種能力極其重要，因為一旦台海爆發戰爭，中國的水面艦艇和潛艇會在島嶼周圍作戰。此外，MQ9B也可以增強平時台灣及鄰國在第一島鏈取得解放軍海軍動向完整即時圖資。

四位熟悉MQ-9軍售的人士向金融時報透露，華府將允許台灣這款無人機與美國和日本自衛隊的系統整合。如此一來，美台日可以同步取得由無人機蒐集的共同作戰圖像。

金融時報指出，將台灣納入美國軍方及盟國之間的互通架構相當敏感。華府1979年轉而外交承認北京 時，便結束和台北簽署的共同防禦條約。美國軍方高階官員說，中國可能會視此為挑釁。

日前訪台的美國海軍陸戰隊前印太指揮官魯德（Steven Rudder）中將告訴金融時報，一旦美國海軍陸戰隊在夏威夷收到第一批新型MQ-9，而美國空軍取得日本以外的飛行許可、日本海上保安廳和海軍也開始部署，盟國將「開始探索如何建立共同作戰圖像」 。