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壓制中國 美印防長敲定國防產業合作路線圖

中央社／新德里5日綜合外電報導
美國國防部長奧斯丁（左）5日在新德里與印度國防部長辛赫（右）會面，共商強化雙邊夥伴關係。（圖取自twitter.com/rajnathsingh）
美國國防部長奧斯丁（左）5日在新德里與印度國防部長辛赫（右）會面，共商強化雙邊夥伴關係。（圖取自twitter.com/rajnathsingh）

印度政府今天聲明，印度和美國已完成未來數年的國防產業合作路線圖。由於美印都在因應中國經濟崛起及愈來愈強勢的好戰態度，兩國防長會面共商強化雙邊夥伴關係。

美聯社與路透報導，美國國防部奧斯丁（Lloyd Austin）今天在新德里與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）會面，敲定合作路線圖。

雙方會面時，也強調美印在國防、潔淨能源及太空技術的夥伴關係。

印度是全球主要的軍火買家，目前正努力透過學習相關技術以提升本土國防產業，並減少仰賴進口，特別是減少自俄羅斯的軍火輸入。儘管俄烏戰爭還在持續，俄國仍是印度最大的武器設備供應國。

奧斯丁昨天抵達印度首都新德里後在推特（Twitter）發文指出：「我這次重回印度是為會晤重要領袖，共商強化我們的重要防衛夥伴關係。我們正團結一致，努力實現自由開放的印太地區共同願景。」

這是奧斯丁第2次訪問印度，此行也預料將為印度總理莫迪（Narendra Modi）22日訪問華府做好準備。外界臆測美印可能宣布防務合約。

國防分析師分析師貝笛（Rahul Bedi）表示，印度希望以15億至20億美元的價格，向通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）購買18架高空長滯作戰型無人飛行載具。

貝笛說，這些無人飛行載具（UAV）可能被部署在印度與中國、巴基斯坦接壤的動盪地區，以及具有戰略意義的印度洋地區。

印度正試圖在與華府與莫斯科的關係間取得平衡，並持續通過向美國、法國、德國及其他國家購買武器，來減少對俄國武器的依賴。

印度 奧斯丁 國防部

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