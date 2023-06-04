北韓飛彈預警數據 美日韓年底前共享

美日韓3日在新加坡的一項防長會議後發表共同聲明說，他們目標在年底前分享偵查北韓飛彈的實時資訊。圖為北韓5月31日發射間諜衛星火箭以失敗收場。（Getty Images）

南韓國防部 長李鐘燮今天表示，美日韓三方決定在今年底前啟動即時共享北韓 飛彈警報情報（warning data）系統，以提高各自偵察及評估北韓發射飛彈的能力。

李鐘燮今天在新加坡舉行的第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊與美國、日本防長會談。韓聯社報導，他在會後向記者作以上表示，說明為了即時分享北韓飛彈警報情報，三方已決定將韓美、韓日現行雙邊情報分享系統相互連動。

李鐘燮強調會積極履行三方領袖峰會時協議事項，強化三國安保合作。他表示，今天與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及日本防衛大臣濱田靖一的會談中對許多議題都達成共識。

北韓5月31日發射搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，雖然發射失敗，但這次利用彈道飛彈技術進行的發射行動仍受到強烈譴責，美日韓防長今天會中應也就此進行討論。

李鐘燮在會議上批評一些國家無視北韓的非法行為，選擇不採取行動，使「聯合國安理會通過對北韓的制裁造成漏洞」。中國和俄羅斯上周五未理會美國呼籲安理會團結一致共同譴責北韓發射衛星，更指摘美國加劇北韓半島的緊張局勢。

北韓這次發射後，南韓媒體曾詢問美日韓三方飛彈警報情報共享的狀況，當時南韓總統辦公室官員表示會盡快進行具體協商。「飛彈警報情報」包含發射地點、飛行方向、飛彈落點等資訊。