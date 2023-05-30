137億元武器賣波蘭 南韓要當軍售大國

波蘭去年與南韓交易的K9自走砲，今年3月於演習中開火。（路透）

南韓 已與波蘭達成規模137億美元的武器交易，為首爾當局歷來規模最大的軍火交易案。政府希望藉此為一家軍火巨頭奠定基礎，凸顯南韓力圖躋身全球大型軍火供應國。

南韓去年與北約重要成員國波蘭火達成的軍火交易，包括數百套天舞火箭發射系統、K2坦克、K9自走式榴彈炮和FA-50戰鬥機。這筆交易的價值和涉及的武器數量，即使與全球最大的軍火商相比也非常突出。

首爾和華沙官員表示，這項合作關係，有助於南韓拓展歐洲軍火市場，甚至延續至烏克蘭 戰爭後，首爾高品質武器的交貨速度比其他國家快，而波蘭可提供製造能力和進入歐洲的銷售管道。

路透報導，參與波蘭交易的韓華航太公司董事吳燮寰（音譯）說：「捷克、羅馬尼亞、斯洛伐克、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等國原先只考慮在歐洲採購國防產品，但如今他們漸漸知道，可以從南韓公司低價購買，而且交貨速度很快」。

根據南韓國防部 的資料，隨著西方國家爭相為烏克蘭提供武器，以及朝鮮半島和南海等其他熱點地區的緊張局勢加劇，南韓2022年的武器銷售額，已從前一年的72.5億美元躍升至170多億美元。

波蘭軍備集團出口計畫辦公室主任柯摩雷克說，這筆交易建立了南韓和波蘭企業的聯合事業，將製造武器、維護戰機，並形成最終向其他歐洲國家供貨的框架。

柯摩雷克表示：「我們不想只扮演承包商、技術轉讓方和購買者的角色，我們既可以創造協同效應，也可以利用我們的經驗來征服歐洲市場。」

此外，南韓總統尹錫悅為尋求增加影響力，29日展開與太平洋島國領袖的首次峰會。太平洋島國地區已成為激烈地緣政治競爭焦點，尹錫悅也首次與10個太平洋島國領袖雙邊會談，為鞏固南韓與太平洋島國的合作關係創造契機。