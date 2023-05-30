我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

137億元武器賣波蘭 南韓要當軍售大國

編譯中心／綜合29日電
波蘭去年與南韓交易的K9自走砲，今年3月於演習中開火。（路透）
波蘭去年與南韓交易的K9自走砲，今年3月於演習中開火。（路透）

南韓已與波蘭達成規模137億美元的武器交易，為首爾當局歷來規模最大的軍火交易案。政府希望藉此為一家軍火巨頭奠定基礎，凸顯南韓力圖躋身全球大型軍火供應國。

南韓去年與北約重要成員國波蘭火達成的軍火交易，包括數百套天舞火箭發射系統、K2坦克、K9自走式榴彈炮和FA-50戰鬥機。這筆交易的價值和涉及的武器數量，即使與全球最大的軍火商相比也非常突出。

首爾和華沙官員表示，這項合作關係，有助於南韓拓展歐洲軍火市場，甚至延續至烏克蘭戰爭後，首爾高品質武器的交貨速度比其他國家快，而波蘭可提供製造能力和進入歐洲的銷售管道。

路透報導，參與波蘭交易的韓華航太公司董事吳燮寰（音譯）說：「捷克、羅馬尼亞、斯洛伐克、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等國原先只考慮在歐洲採購國防產品，但如今他們漸漸知道，可以從南韓公司低價購買，而且交貨速度很快」。

根據南韓國防部的資料，隨著西方國家爭相為烏克蘭提供武器，以及朝鮮半島和南海等其他熱點地區的緊張局勢加劇，南韓2022年的武器銷售額，已從前一年的72.5億美元躍升至170多億美元。

波蘭軍備集團出口計畫辦公室主任柯摩雷克說，這筆交易建立了南韓和波蘭企業的聯合事業，將製造武器、維護戰機，並形成最終向其他歐洲國家供貨的框架。

柯摩雷克表示：「我們不想只扮演承包商、技術轉讓方和購買者的角色，我們既可以創造協同效應，也可以利用我們的經驗來征服歐洲市場。」

此外，南韓總統尹錫悅為尋求增加影響力，29日展開與太平洋島國領袖的首次峰會。太平洋島國地區已成為激烈地緣政治競爭焦點，尹錫悅也首次與10個太平洋島國領袖雙邊會談，為鞏固南韓與太平洋島國的合作關係創造契機。

南韓 烏克蘭 國防部

上一則

人類登頂珠峰70年 尼泊爾表揚這些登山家

下一則

厄多安連任 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作

延伸閱讀

從「黑暗榮耀」看校園霸凌：南韓需要處理的「集體創傷」

從「黑暗榮耀」看校園霸凌：南韓需要處理的「集體創傷」
南韓現代與LG砸43億元 喬治亞州建電池廠

南韓現代與LG砸43億元 喬治亞州建電池廠
效仿台積電 三星打造晶片聚落

效仿台積電 三星打造晶片聚落
憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶美光中國市場

憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶美光中國市場

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
柬埔寨北部一名鱷魚養殖業者日前被鱷魚拉近水池內後，被大約40隻鱷魚撕成碎片慘死。（Getty Images）

恐怖…他被拖入水池 遭40隻鱷魚圍攻「撕成碎片」慘死

2023-05-26 22:34

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品