WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

中國國防部長李尚福。（路透）

華爾街日報（WSJ）29日獨家報導，五角大廈29日表示，中國已回絕美國提出的兩國國防部 長，在新加坡 「香格里拉對話」（SLD）場邊舉行會談的要求。該報導認為，此事顯示這兩個相互競爭的強權間，最近暫時和解的侷限。

該年度安全論壇預定6月2至4日，在新加坡香格里拉大酒店召開，今年是第20屆，正式名稱為「亞洲安全峰會」。

美方此前提議，美中防長在該對話場邊進行會談，而中方正式將其拒絕的決定，告知美國國防部。此一決定暫時使美國防長奧斯丁 和中國防長李尚福會晤的大門為之關閉。

幾位美國國防官員指稱，中方對前述提議的駁回，也被形容為1項異常直率的訊息。過去以來，諸如此類的會面均在最後一刻召開，包括奧斯丁與李尚福前任的中國防長魏鳳和，去年6月在該對話場邊的會晤，就是在會晤前幾小時才達成協議。

李尚福為解放軍陸軍上將，甫於3月就任中國國務委員兼防長。

五角大廈聲明，1夜之間，中華人民共和國通知美國，其已婉拒美方5月初所提，由奧斯丁部長本周在新加坡會晤中華人民共和國防長李尚福的邀請。美國國防部堅信，保持華府和北京間軍方對軍方溝通管道暢通的重要性，以確保競爭不會演變為衝突。

中方回絕的決定，是在美方長達數周致力確保兩國防長能夠舉行會晤後做出，其中的努力包括奧斯丁致函李尚福。

部分美國官員示警說，中國拒絕在新加坡進行「奧李會」，恐引發東南亞友邦間的擔憂，這些國家對當前夾在美中兩強之間感到緊張不安。這些官員對美中較低層級官員間，接下來在新加坡會晤的可能性則持開放態度。