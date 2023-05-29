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WSJ：北京回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

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WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

編譯茅毅／即時報導
中國國防部長李尚福。（路透）
中國國防部長李尚福。（路透）

華爾街日報（WSJ）29日獨家報導，五角大廈29日表示，中國已回絕美國提出的兩國國防部長，在新加坡「香格里拉對話」（SLD）場邊舉行會談的要求。該報導認為，此事顯示這兩個相互競爭的強權間，最近暫時和解的侷限。

該年度安全論壇預定6月2至4日，在新加坡香格里拉大酒店召開，今年是第20屆，正式名稱為「亞洲安全峰會」。

美方此前提議，美中防長在該對話場邊進行會談，而中方正式將其拒絕的決定，告知美國國防部。此一決定暫時使美國防長奧斯丁和中國防長李尚福會晤的大門為之關閉。

幾位美國國防官員指稱，中方對前述提議的駁回，也被形容為1項異常直率的訊息。過去以來，諸如此類的會面均在最後一刻召開，包括奧斯丁與李尚福前任的中國防長魏鳳和，去年6月在該對話場邊的會晤，就是在會晤前幾小時才達成協議。

李尚福為解放軍陸軍上將，甫於3月就任中國國務委員兼防長。

五角大廈聲明，1夜之間，中華人民共和國通知美國，其已婉拒美方5月初所提，由奧斯丁部長本周在新加坡會晤中華人民共和國防長李尚福的邀請。美國國防部堅信，保持華府和北京間軍方對軍方溝通管道暢通的重要性，以確保競爭不會演變為衝突。

中方回絕的決定，是在美方長達數周致力確保兩國防長能夠舉行會晤後做出，其中的努力包括奧斯丁致函李尚福。

部分美國官員示警說，中國拒絕在新加坡進行「奧李會」，恐引發東南亞友邦間的擔憂，這些國家對當前夾在美中兩強之間感到緊張不安。這些官員對美中較低層級官員間，接下來在新加坡會晤的可能性則持開放態度。

華府的中國駐美大使館及白宮，皆未立即對此置評。

美國國防部長奧斯丁。（路透）
美國國防部長奧斯丁。（路透）

新加坡 奧斯丁 國防部

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